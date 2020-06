PKP PLK: W tym roku planujemy wzrost inwestycji o 30 proc.

PKP Polskie Linie Kolejowe podtrzymują wcześniejsze plany zwiększenia w tym roku nakładów inwestycyjnych na modernizację infrastruktury kolejowej w Polsce o około 30 proc. z niecałych 10 mld zł w roku ubiegłym - poinformował PAP prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel.

„Realizacja planu inwestycyjnego za rok ubiegły była na poziomie niecałych 10 mld zł, podtrzymuję zdanie, że w tym roku zrealizujemy inwestycje o wartości około 30 proc. wyższej niż w roku ubiegłym” - powiedział Merchel.

„Maksymalny plan na ten rok zakłada, że inwestycje wyniosą 15 mld zł, ale pamiętajmy o różnych poślizgach, dlatego realnie mówimy, że minimalny plan w wysokości 12-13 mld zł w tym roku zrealizujemy” - dodał.

W ostatni piątek PKP PLK podpisały największy w swojej historii kontrakt budowlany wartości 3,3 mld zł. Chodzi o modernizację linii Czyżew Białystok, która jest fragmentem trasy kolejowej Rail Baltica. Dzięki tej inwestycji, która ma się zakończyć w 2023 roku, podróż pociągiem z Białegostoku do Warszawy będzie mogła się skrócić do 1 godziny i 25 minut, a z przystankami na stacjach pośrednich do 1 godziny i 40-45 minut. Na całej tej trasie możliwy bowiem będzie przejazd pociągów osobowych z prędkością do 200 km/h.