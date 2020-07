Kredyt na auto? W Danii już tylko na elektryczne!

Duński bank Merkur Andelskasse postanowił więcej nie finansować zakupów nowych aut wyposażonych w silniki spalinowe. Swoim klientom oferuje za to kredyt na samochody elektryczne

Samochody elektryczne, które mają być przyszłością motoryzacji na razie nie sprzedają się tak dobrze jak zakładano. W Danii stanowią one zaledwie 2,4 proc. sprzedanych aut. Duński bank Merkur Andelskasse chce przyspieszyć nieco tempo. Postanowił zrezygnować z pożyczek na nowe samochody z silnikami spalinowymi – donosi moto.rp.pl

Takie podejście bankierów na przekonać klientów do zainteresowania się nowymi autami zeroemisyjnymi. Nadal jednak będą udzielać kredytów a auta używane z silnikiem spalinowym. Tu jednak również stawiają warunki. Musi być to silnik z klasy energetycznej A lub wyższej. Oznacza to modele emitujące mniej niż 100 g CO2/km.

Bank określił również warunki finansowania, które dla aut nowych będą zależne od wybranego modelu. Dla w pełni elektrycznych modeli będą korzystniejsze niż np. dla hybryd. Przedstawiciele banku mają świadomość, że ich decyzja może spowodować odejście części klientów. Mimo to, cel promocji pojazdów zasilanych energią elektryczną jest dla nich ważniejszy.

moto.rp.pl/ mk

CZYTAJ TAKŻE: Polski elektryczny samochód zadebiutuje już wkrótce