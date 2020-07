Energa uruchamia jedną z największych farm wiatrowych w Polsce

Spółka Energa, wchodząca w skład Grupy Orlen uruchomiła jedną z największych wiatrowych farm w Polsce, która powstała w Przykonie w województwie wielkopolskim. Dzięki inwestycji, udział źródeł odnawialnych w zainstalowanych mocach wytwórczych Energi wzrósł do 39 proc. Są szanse, że wolumen wyprodukowanej energii z wiatru przekroczy 500 GWh w 2021 r

Prezes Zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek mówi, że Grupa Energa w 2019 r. zanotowała jeden z najwyższych w historii wolumenów produkcji energii wytworzonej z wiatru. Uruchomiona właśnie inwestycja, już przynosi dodatkowe zyski. Pozwala na redukowanie emisji w polskim systemie elektroenergetycznym. Zaznacza, że nowe przedsięwzięcie to najnowszy i największy projekt inwestycyjny OZE w Grupie Energa. Koncern na bieżąco zwiększa w swoich zasobach udział odnawialnych źródeł energii.

Moc zainstalowana we wszystkich aktywach wiatrowych Grupy Energa wraz z uruchomieniem farmy w Przykonie wzrosła o 242 MW, zaś średnia produkcja roczna do 495 GWh. Nowa inwestycja w Przykonie o mocy 31,05 MW składa się z 9 turbin o mocy 3,45 MW, a jej roczna produkcja szacowana jest na ok. 75 GWh, a wytworzona energia będzie zasilać ok. 30 tys. gospodarstw domowych. Farma powstała na terenach zrekultywowanych po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, a wraz z nią potrzebna infrastruktura, na którą składają się linie kablowe średniego napięcia o długości ok. 11 km. Podczas realizacji projektu został wykorzystany lokalny potencjał (np. beton z miejscowej wytwórni czy materiały z lokalnych hurtowni).

Według szacowań, farma ma przynieść Gminie Przykona dodatkowy wpływ w wysokości ok. 740 tys. zł. Wykorzystanie w pełnym zakresie potencjału lokalizacji przyniosłoby wzrost rocznych wpływów do budżetu gminy do ok. 4 mln zł rocznie.

Ep