GITD skontroluje stołeczne firmy zajmujące się transportem

W środę w trzech firmach zajmujących się transportem miejskim w stolicy rozpoczną się kontrole - ponformował we wtorek Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. Dodał, że inspektorzy sprawdzą m.in. czy w firmach tych nie są łamane normy czasu pracy

Główny Inspektor Transportu Drogowego, odnosząc się we wtorek w TVP Info do kolejnego wypadku autobusu miejskiego w Warszawie, zaznaczył, że pierwsza z kontroli, prowadzona w firmie Arriva, była planowa, rozpoczęła się jeszcze przed zdarzeniem.

Dodał, że po tragicznym w skutkach wypadku kontrola w Arrivie została rozszerzona, a w trzech kolejnych firmach kontrole zostały zapowiedziane. Jak wskazał, rozpoczną się one w środę.

Alvin Gajadhur podkreślił, że inspektorzy sprawdzą m.in. czy kierowcy nie pracują w kilku firmach jednocześnie, a co za tym idzie, czy nie są łamane normy czasu pracy.

Może się tak zdarzyć, ze kierowca rano pracuje w jednej firmie, a po południu w drugiej i to będzie właśnie podlegało kontroli inspekcji transportu drogowego - powiedział.

Dodał, że następstwem takich praktyk może być zagrożenie bezpieczeństwa warszawiaków - zarówno tych, którzy poruszają się autobusami, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Gajadhur zaznaczył, że w latach 2014 - 2016 i kolejnych GITD nakładał wysokie kary na firmy, które świadczą usługi komunikacji miejskiej w związku z łamaniem norm czasu pracy.

My jako inspekcja transportu drogowego prowadzimy systematyczne kontrole, nakładamy w tym zakresie niestety kary, ale to tak naprawdę m.st. Warszawa powinno jako organizator tego transportu zadbać o to, żeby na warszawskich ulicach było bezpiecznie - ocenił.