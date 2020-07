Eurogrupa wybiera nowego lidera na czas walki z kryzysem

Ministrowie finansów państw strefy euro wybierają w czwartek ze swojego grona nowego przewodniczącego eurogrupy. Trójka kandydatów - z Hiszpanii, Irlandii i Luksemburga - walczy o to, by w czasach ogromnego kryzysu kierować mającym potężną władzę gospodarczą gremium

Poza nim kandydatami są jeszcze minister gospodarki Hiszpanii Nadia Calvino oraz minister finansów Luksemburga Pierre Gramegna. Ten ostatni ma największe doświadczenie z całej trójki. Gdyby został wybrany to poszedłby w ślady swego rodaka Jean-Claude’a Junckera, któremu wieloletnie kierowanie eurogrupą utorowało nawet drogę do najważniejszej unijnej posady - przewodniczącego Komisji Europejskiej w latach 2014-2019.

Europa wyjdzie z obecnego kryzysu tylko wtedy, jeśli pozostaniemy zjednoczeni. Jestem gotowy, by poświęcić moją energię i czas, by kierować strefą euro w tym trudnym okresie i sprawić by nasza unia monetarna wyszła z kryzysu jeszcze mocniejsza i gotowa do większej solidarności - oświadczył Gramegna.