Pogoda na niedzielę: Będzie słonecznie!

Niedziela na przeważającym obszarze kraju będzie pogodna - podał w komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW w komunikacie poinformował, że niedziela na przeważającym obszarze kraju będzie pogodna. „Zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, możliwe jednak przejaśnienia – zwłaszcza na północnym zachodzie. W centrum, na zachodzie i południu mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu” - wskazano.

„Rano mieszkańcy południowo-wschodniej Polski (głównie Podkarpacia, Lubelszczyzny i południowej Małopolski) wybierając się do lokali wyborczych, poza dowodem i maseczką, na pewno powinni zabrać parasole” - poinformowano dodając, że ten obszar kraju pozostanie w strefie frontu atmosferycznego. „Wystąpią tu opady deszczu w ciągu doby do 15 mm, a na południu Podkarpacia nawet do 30 mm. Deszcz stopniowo będzie zanikać i późnym popołudniem nie powinno już padać” - zaznaczono.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje również umiarkowane temperatury – od 17 st. C do 20 st. C – na południowym wschodzie nieco chłodniej – od 14 st. C do 16 st. C. „Wiatr rano i wieczorem przeważnie słaby, w ciągu dnia umiarkowany i okresami porywisty, północno-zachodni” - dodano.

PAP/ as/