Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Ziobry

Sejm odrzucił w środę wieczorem wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek został złożony 10 czerwca przez posłów KO. Ich zdaniem działania ministra prowadzą do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości

Za przyjęciem wniosku głosowało 217 posłów, 232 było przeciw, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Na wtorkowym posiedzeniu sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zaopiniowała wniosek negatywnie.

Jak podkreślali posłowie KO, wniosek jest „wyrazem sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez Zbigniewa Ziobro, których celem jest upolitycznienie i podporządkowanie władzy wykonawczej wymiaru sprawiedliwości w Polsce”.

Zdaniem posłów, działania te prowadzą do „obniżenia rangi Polski poza granicami kraju”. Według wnioskodawców Polska postrzegana jest coraz częściej „jako państwo niepraworządne, niedemokratyczne, naruszające podstawowe zasady i normy, stawiane w jednym rzędzie obok państw autorytarnych takich jak Rosja czy Białoruś”.

Jako jeden z przykładów „niewydolność” prokuratury posłowie KO wskazali zakup przez Ministerstwo Zdrowia maseczek ze sfałszowanymi certyfikatami jakości. „Nie wiadomo, co prokuratura zrobiła, aby ustalić winnych zaniedbań po stronie Ministerstwa Zdrowia - czy przesłuchano świadków, zabezpieczono dokumentację, zażądano opinii biegłych lub przeprowadzono inne czynności zmierzające do zabezpieczenia dowodów w opisywanej sprawie” - napisano we wniosku.

PAP/KG