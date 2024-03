Protest rolników w Warszawie głośny. Czy skuteczny?

W Warszawie trwa protest rolników, którzy zgromadzili się przed kancelarią premiera, a następnie mają przejść ulicami stolicy pod Sejm. Obok rolników w demonstracji uczestniczą też m.in. związkowcy z „Solidarności”. Wojciech Włodarczyk z NSZZ RI „Solidarność” zapowiedział, że 20 marca rolnicy zamierzają protestować w 16 miastach wojewódzkich.

Protestujący w marszu w alejach Ujazdowskich / autor: PAP/Paweł Supernak

»» Relacja na żywo czytaj na portalu wPolityce.pl: w publikacji RELACJA. Wielki protest rolników z całej Polski w Warszawie! Zapowiedziano przedłużenie. „20 marca cały kraj musi stanąć!”

Demonstracja rolników przed KPRM w Warszawie / autor: PAP/Paweł Supernak

Incydent z podpalonymi oponami przed Kancelarią Premiera / autor: PAP/Paweł Supernak

Do incydentów doszło w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie protestujący podpalili opony. Dodała, że zdarzenia takie są rejestrowane, później analizowane. „W przypadku, kiedy zostanie złamane prawo, będą podejmowane w stosunku do tych osób odpowiednie kroki prawne” - zaznaczyła.

Związkowcy z Solidarności przed Kancelarią Premiera / autor: PAP/ Paweł Supernak

Postulaty rolników to m.in. konieczność uproszczenia i ograniczenia wymogów Zielonego Ładu; ograniczenie napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz poprawa opłacalności produkcji rolnej.

Demonstrant z transparentem w centrum stolicy / autor: PAP/Paweł Supernak

Uczestniczący w proteście szef „Solidarności” Piotr Duda przemawiając do zebranych pod siedzibą KPRM podkreślił, że dziś rolnicy protestują w całej Polsce. Przekonywał, że część rolników, która zmierzała do stolicy ciągnikami na rogatkach miasta została zatrzymana. „To jest ta praworządność według Donalda Tuska” - powiedział Duda.

Dodał, że protestujących rolników wspiera pracownicza „Solidarność” m.in. hutnicy, górnicy, przemysł spożywczy. „Łączy nas jeden wspólny postulat. Precz z Zielonym Ładem, precz z Zielonym Wałem, precz z Zielonym Jadem, który niszczy naszą gospodarkę” - wołał szef Solidarności.

Piotr Duda przekonywał, że Zielony Ład, który „dobije naszą gospodarkę” należy wyrzucić do kosza. Zwrócił ponadto uwagę, że Unia Europejska odpowiada za 7 proc. globalnych emisji CO2, a inne państwa takie jak USA, czy Chiny tym się nie przejmują.

Adrian Wawrzyniak z NSZZ RI „Solidarność” podkreślił w rozmowie z PAP, że protestujący oczekują realnych działań ze strony rządu. „Na ten moment mamy tylko dobre chęci (ze strony rządu), a brakuje działań. Chcemy realizacji naszych postulatów, przede wszystkim odrzucenia Zielonego Ładu” - dodał.

Członek prezydium rady krajowej NSZZ RI „Solidarność” Wojciech Włodarczyk poinformował w rozmowie z PAP, że 20 marca rolnicy zamierzają protestować w 16 miastach wojewódzkich.

Premier Donald Tusk prowadzi rozmowy z rolnikami, Komisja Europejska zgodziła się na ustępstwa ws. Zielonego Ładu, prowadzone są rozmowy dwustronne z Ukrainą nt. wymiany handlowej - powiedział w Sejmie minister rolnictwa Czesław Siekierski.

Minister zauważył, że premier Tusk spotkał się kilka dni temu z przedstawicielami protestujących rolników i było to długie, czterogodzinne spotkanie, a kontynuacja tej rozmowy będzie w sobotę. Siekierski dodał, że trzeba jednak pamiętać, iż protesty rolników rozpoczęły się jesienią i była to odpowiedź rolników na brak działań i zaniechania, które były w poprzednim okresie.

„Jeżeli chodzi o problem związany z Zielonym Ładem, to generalnie doprowadziliśmy do istotnych ograniczeń Zielonego Ładu” - podkreślił Siekierski.

Wyjaśnił, że chodzi o stosowanie pestycydów, warunkowość (ekoschematy) czy niekaranie rolników za niecelowe błędy. Ograniczone zostały także warunki ugorowania. Jest złożony wniosek o uchylenie obowiązku ugorowania w tym roku, a w roku przyszłym o przeniesienie tego obowiązku do działań dobrowolnych w ramach ekoschematów, za co rolnicy mieliby płacone. Ponadto proponujemy w tym roku przegląd Zielonego Ładu” - poinformował szef resortu rolnictwa.

Odniósł się także do liberalizacji handlu UE-Ukraina, na którą wcześniej była zgoda polskiego rządu i ma być ona przedłużona na kolejny okres od czerwca 2024 r. do czerwca 2025 r.

„Wprowadziliśmy pewne ograniczenia w zakresie towarów wrażliwych. Jest to procedowane w tej chwili na szczeblu Parlamentu Europejskiego i na szczeblu Rady UE” - powiedział Siekierski.

„Jednocześnie prowadzimy dwustronne negocjacje z Ukrainą, bo chcemy doprowadzić do porozumienia bilateralnego, gdzie ustalimy warunki wymiany handlowej, kontyngenty, a więc takie, które będą musiały być akceptowane zarówno przez Ukrainę jak i Polskę” - dodał minister. „Łatwo mówić o zamknięciu granicy, ale co powiecie producentom mleka, jeśli tak istotna część produktów mlecznych jest eksportowana do Ukrainy?” - pytał.