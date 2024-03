PiS składa wniosek o wotum nieufności dla szefa MSWiA

Przygotowaliśmy wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego; za chwilę go złożymy - poinformował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Ocenił, że Kierwiński odpowiedzialny jest za środowe wydarzenia przed Sejmem, kiedy podczas protestu rolników doszło do starć z policją. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek twierdzi, że policja działała „na podstawie prawa i w granicach prawa”.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie odniósł się do zorganizowanego w środę protestu rolników, podczas którego doszło do starć z policją i zatrzymań kilkunastu protestujących. W stronę policji rzucano kostką brukową, a służby odpowiedziały gazem łzawiącym. Zachowanie policji krytykowali politycy PiS, którzy m.in. udostępniali w mediach społecznościowych nagrania ze starć, winą za zajścia obarczając przede wszystkim kierownictwo MSWiA.

„Nie ulega odpowiedzi, że za wszystko to, co dotyczy bezpieczeństwa naszej ojczyzny, wszystko to, co miało miejsce wczoraj, odpowiada minister spraw wewnętrznych i administracji. W związku z tym przygotowaliśmy wniosek o wotum nieufności dla ministra Kierwińskiego, za chwilę zostanie on złożony” - zapowiedział Błaszczak.

„Nie godzimy się na to wszystko to, co związane jest z sytuacją, jaka miała miejsce w środę. Nie godzimy się (…) na wykorzystywanie policji do celów politycznych, bo tak to należy określić, nie godzimy się na nazywanie rolników chuliganami - stąd (nasz) wniosek” - mówił Błaszczak.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek podczas konferencji prasowej w siedzibie MSWiA / autor: PAP/Radek Pietruszka

MSWiA: działania policji były podejmowane na podstawie prawa i w granicach prawa

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek podczas czwartkowej konferencji zaznaczył, że policja dbała o bezpieczeństwo protestujących oraz o bezpieczeństwo osób tam przebywających.

„Policja reagowała użyciem środków przymusu bezpośredniego w sytuacji bezpośredniego naruszenia zasad zgromadzeń publicznych i naruszenia nietykalności cielesnej bądź wręcz napaści na funkcjonariuszy” - dodał.

Powiedział, że 26 osób zatrzymanych w Warszawie jest efektem naruszenia nietykalności lub napaści, znieważenia funkcjonariuszy. Zaznaczył, że blisko połowa osób zatrzymanych była pod znacznym wpływem alkoholu oraz że trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie.

„Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z legalnymi zgromadzeniami publicznymi, policja podejmuje wszelkie działania, by (…) osobom przebywającym w przestrzeni tego zgromadzenia zapewnić bezpieczeństwo” - powiedział.

Dodał, że osoby zatrzymane składają wyjaśnienia. „Będziemy mieli w ciągu nadchodzących godzin coraz pełniejszy obraz tych zachowań. Same wyjaśnienia tych osób rzucają jasne światło na to, kto podejmował agresywne działania” - powiedział. Zaznaczył, że materiał dowodowy w tej sprawie jest oczywisty.

„Działania policji były podejmowane na podstawie prawa i w granicach prawa. Użyte środki przymusu bezpośredniego były adekwatne” - powiedział. Dodał, że stosowane były w wymiarze minimalnym, by zachować porządek publiczny, a działania podejmowane były po to, by rolnicy mogli dalej protestować i wyrażać swoje poglądy i opinie w miejscu wyznaczonym na zgromadzenie.

Mikołaj Małecki, Karol Kostrzewa, Iga Leszczyńska, Aleksander Główczewski (PAP), sek

