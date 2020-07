Teslę będzie można w końcu zakupić w Polsce

Choć samochody Tesli od kilku lat można spotkać na polskich drogach, to do dystrybucji przeznaczone były na inne rynki

Tesla uruchomiła również polską wersję językową strony internetowej. Można też w złotówkach zapłacić za zakup.

Najtańszy dostępny model to tesla model 3 standard range plus kosztujący 195 490 zł. To samo auto w wersji z dwusilnikowym napędem na wszystkie koła w wariancie performance kosztuje już 260 490 zł. Ceny sportowego modelu s zaczynają się od 360 490 zł, zaś SUV model x to wydatek minimum 385 490 zł. Trzeba też liczyć się z osobnymi opłatami za dodatkowe opcje, np. inny kolor albo opony zimowe.

Szacowany termin dostawy do klienta to listopad 2020 r.

Bankier.pl/KG