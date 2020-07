WHO ostrzega: Covid-19 to nie choroba sezonowa

Rzeczniczka prasowa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Margaret Harris przestrzega, że Covid-19 nie jest chorobą sezonową i nie można jej porównywać do grypy. Podkreśla, że pandemia ma charakter „jednej dużej fali”

Margaret Harris zaznaczyła, że pora roku nie ma wpływu na przenoszenie się wirusa. Ostrzegła przed błędnym przekonaniem, że latem ludzie są mniej narażeni na infekcję koronawirusem cały czas podkreślając, że to nowy wirus, który zachowuje się inaczej. Przedstawicielka WHO oznajmiła, że pandemia to jedna duża fala, która może sie podnosić lub opadać.

Przyznała również, że dla służby zdrowia problemem okazać się może atakująca zimą grypa połączona z trwającą pandemią koronawirusa. W związku z tym, zachęciła do zaszczepienia się na grypę.

Zgodnie z informacjami WHO podanymi we wtorek, na całym świecie wirusem Covid-19 zaraziło się ponad 16,3 mln osób, a ponad 650 tys. zmarło.

PAP, ep