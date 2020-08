S&P 500 walczy o historyczne szczyty

Zmienność na rynkach finansowych w ostatnich dniach jest naprawdę imponująca. Amerykański dolar pokazał, że stać go jeszcze na umocnienie, co było zmotywowane wzrostem rentowności

Wzrost rentowności dokonał również sporej korekty na rynku metali szlachetnych. To również efekt kolejnych rozmów dotyczących pakietu stymulacyjnego w USA. Przy tym wszystkim S&P 500 próbował wczoraj wybić nowe historyczne szczyty, choć pierwsza próba była nieudana. Czy ta sztuka uda się w tym tygodniu?

Wczoraj brakowało ok. 0,5 proc. do historycznych szczytów, które na S&P 500 było zanotowane tuż przed paniką związaną z pandemią. Po cofnięciu również z wczorajszego dnia, obecnie brakuje ponad 1 proc.. Nastroje na rynku wydają się być dobre, choć jednocześnie bardzo kruche. Widać, że w przypadku jakichś większych obaw na rynku będzie postępowała wyprzedaż praktycznie wszystkiego.

Złoto wczorajszego dnia straciło ponad 5 proc., natomiast srebro aż 15 proc., tak naprawdę bez większej przyczyny. Jeżeli doszłoby do pojawienia się negatywnych czynników dla rynku akcyjnego to widać, że spadki nie tylko mogłyby być podobne, ale i nawet większe. Wobec tego rynek w obecnym kształcie potrzebuje ciągłej stymulacji. Takie głosy słychać nawet ze strony Rezerwy Federalnej, która uważa, że Kongres powinien dojść do porozumienia w sprawie pakietu stymulacyjnego jak najszybciej. Bez niego możliwa będzie mocniejsza zapaść gospodarcza.

Obecna sytuacja na rynkach wspierana jest prawdopodobnie również dobrymi informacjami dotyczącymi szczepionki na koronawirusa. Wczoraj nastroje próbowały być podbudowane przez informacje o rosyjskiej szczepionce, choć jednocześnie widać ogromne wątpliwości w stosunku do faktycznego pozytywnego działania tego specyfiku. Z drugiej strony Trump wskazał, że władza zamierza zakupić 100 mln porcji szczepionki od amerykańskiej spółki Moderna, w momencie kiedy przejdzie ona pozytywnie wyniki testów 3 fazy.

Dzisiaj na koniec sesji europejskiej nastroje są naprawdę dobre. Wiele indeksów zyskuje ponad 1 proc., choć nie można tego powiedzieć o polskim WIG20, gdzie wzrosty są naprawdę bardzo skąpe. Z drugiej strony mamy Wall Street, gdzie obecnie wzrosty jedynie w przypadku DJIA oraz Russell 2000 nie przekraczają 1 proc.

Michał Stajniak, Starszy Analityk Rynków Finansowych XTB