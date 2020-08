Rusza przetarg na Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej będzie dwujezdniową drogą ekspresową po dwa pasy w każdym kierunku z rezerwą pod trzeci pas. Trasa ma mieć wraz z obwodnicą Żukowa około 39 km.

Została ona podzielona na dwa odcinki realizacyjne:

• Chwaszczyno (bez węzła) – Żukowo (bez węzła), długość ok. 16,3 km;

• Żukowo (z węzłem) – Gdańsk Południe (rozbudowa węzła), długość ok. 16 km, oraz obwodnica Żukowa o długości ok. 7 km.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej umożliwi sprawny, bezpieczny i komfortowy przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym województwa pomorskiego, wyprowadzając ruch tranzytowy na dalsze odcinki trasy S6 w kierunku Lęborka, Słupska i Koszalina. Zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, odblokuje centrum Żukowa i Chwaszczyna oraz częściowo odciąży istniejącą drogę ekspresową S6 Obwodnicę Trójmiasta.

OMT rozpocznie się na węźle Chwaszczyno (jest budowany w ramach innego odcinka S6 Bożepole Wielkie - Gdynia), prowadząc na wschód od drogi krajowej nr 20 (w pobliżu Żukowa) i dalej na południe od drogi krajowej nr 7 w kierunku węzła Gdańsk Południe (na S7 Południowej Obwodnicy Gdańska i S6 Obwodnicy Trójmiasta). Integralną częścią tej inwestycji będzie obwodnica Żukowa (o parametrach drogi GP – główna przyspieszona) o długości ok. 7 km.

Kolejnymi odcinkami dróg ekspresowych, stanowiących kontynuację S6, na które mają być ogłoszone przetargi to: Bożepole Wielkie – Lębork, Lębork – Słupsk oraz rozbudowa obwodnicy Słupska do pełnych dwóch jezdni, co planowane jest w II połowie br. Natomiast w III kw. 2021 r. ruszają kolejne przetargi na odcinki od obwodnicy Słupska do Koszalina.

-Za sprawą zwiększenia przez rząd limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o ponad 21 mld zł planujemy ogłosić jeszcze przetargi na blisko 258 km w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych oraz na dziesięć obwodnic o łącznej długości ponad 84 km w ramach Programu budowy 100 obwodnic – podkreśla Tomasz Żuchowski, generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. - W sumie ten rok planujemy zamknąć przetargami na łączną długość ponad 575 km, czyli o 222 km więcej niż planowaliśmy na początku roku.

Czytaj też: GUS: W sierpniu pogorszenie nastrojów konsumenckich

PAP/kp