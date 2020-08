Niemcy wzywają do wyjaśnienia sprawy Nawalnego

Kanclerz Niemiec Angela Merkel wraz z szefem niemieckiej dyplomacji Heiko Maasem wezwali Rosję do wyjaśnienia podejrzanego zatrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności

W związku ze znaczącą rolą Nawalnego w opozycji politycznej w Rosji tamtejsze władze są pilnie wezwane do wyjaśnienia tej sprawy do samego końca i przy pełnej przejrzystości - zaapelowali we wspólnym oświadczeniu.