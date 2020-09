Firmy tytoniowe a podatek CIT. Lider ucieka konkurencji

Niektóre firmy tytoniowe w Polsce dorzucają do budżetu bajońskie sumy w samym podatku CIT. Ile dokładnie, o tym możemy przekonać się zaglądając na stronę Ministerstwa Finansów. Z zestawienia za 2019 rok wychodzi, że zostawiają średnio kilkadziesiąt milionów złotych. Jednak rekordzista, firma Philip Morris zostawia blisko aż 4,5 razy więcej, jako jeden z największych płatników w Polsce w ogóle goniąc Orlen i Biedronkę

Philip Morris Polska należy do czołowej dziesiątki płatników tego podatku w naszym kraju. Do kasy państwa odprowadził aż 239,1 mln zł w roku 2019. Twórca i producent popularnych IQOS-ów - przyrządów do podgrzewania tytoniu, zamiast jego spalania, co pozwala redukować substancje smoliste niemal do zera - mieści się dzięki temu w pierwszej dziesiątce największych płatników CIT w Polsce.

Gdyby wziąć całe zestawienie płatników CIT, przed Philip Morris Polska są ING Bank Śląski, Santander, Orlen, Jeronimo Martins (właściciel sieci sklepów Biedronka) i Rossmann. PMI płaci w formie CIT znacznie więcej niż jego najwięksi rynkowi konkurenci, a konkretniej blisko 4,5 razy więcej w porównaniu do następnej firmy tytoniowej oraz ponad dwa razy więcej niż pozostałe firmy razem wzięte.

Druga w kolejności jest firma Imperial Tobacco (dwie spółki, 53,3 mln zł). Trzecia to Japan Tobacco International (30,6 mln zł), a zamykająca zestawienie na pozycji czwartej British American Tobacco zapłaciła 18,9 mln zł podatku CIT w 2019 roku.

spidersweb.pl, mw

