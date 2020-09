W I półroczu Agora miała 88,2 mln zł straty

W drugim kwartale br. przychody sprzedażowe grupy kapitałowej Agora zmalały o 52 proc. do 129,5 mln zł, a przy obcięciu kosztów operacyjnych o 34,4 proc. strata netto pogłębiła się z 6,6 do 41,1 mln zł. W całym półroczu firma miała 88,2 mln zł straty.

Zdecydowanie najmocniej zmalały przychody grupy Agora z dwóch obszarów działalności: filmów i książek (w całym półroczu skurczyły się o 34,9 proc. do 157,6 mln zł, a w samym drugim kwartale - o 79,2 proc. do 17,5 mln zł.) oraz grupy AMS zajmującej się reklamą zewnętrzną (spadek przychodów o 47,8 proc. do 45,2 mln zł, a tylko w drugim kwartale spadek wpływów o 73,8 proc. do 13,3 mln zł).

Z kolei pion prasowy firmy zanotował przede wszystkim spadek przychodów reklamowych - w półroczu o 38,3 proc. do 25,8 mln zł, a tylko w drugim kwartale o 51,5 proc. do 11,5 mln zł.

W pionie radiowym przychody w półroczu zmalały do 38,4 mln zł, a w samym drugim kwartale o 14,9 mln zł, głównie wskutek wstrzymania większości kampanii reklamowych w tym medium ze względu na pandemię.

wirtualnemedia.pl/kp