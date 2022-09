Wzrósł zysk TVN-u. W ubiegłym roku 551 mln zł

W ubiegłym roku grupa TVN mimo wzrostu kosztów operacyjnych o 29 proc. osiągnęła 551 mln zł zysku netto. Wpływy reklamowe nadawcy wzrosły o 10,7 proc., a liczba pracowników etatowych - o prawie 600 do 2,2 tys. Firma wypłaciła 1,3 mld zł dywidendy - informuje portal Wirtualne Media

Z analizy wynika, że „przychody grupy TVN z emisji reklam zwiększyły się z 1,29 do 1,42 mld zł, a ze sponsoringu - ze 172 do 203,1 mln zł”.

Przychody grupy TVN z abonamentów wzrosły z 286 do 358,4 mln zł. W tych kwotach zawierają się zarówno płatności ood operatorów telewizyjnych i internetowych oferujących stacje nadawcy, jak też od subskrybentów platform Player i TVN24 GO — czytamy na portalu wirtualnemedia.pl.

Zmalały natomiast wpływy określane jako pozostałe – ze 118,8 do 109,6 mln zł. Do pozostałych wpływów zalicza się usługi produkcyjne i techniczne, najem, sprzedaż praw programowych, dystrybucję kinową, audiotele i wiadomości SMS.

Przychody od podmiotów powiązanych kapitałowo z nadawcą zmalały ze 150,31 do 133,16 mln zł. Przychody od Grupy Discovery spadły z 76,19 do 63,6 mln zł, od Canal+ Polska (32 proc. udziałów tej firmy ma TVN Media) - z 42,62 do 38,06 mln zł, a te od spółek powiązanych z Discovery nieznacznie wzrosły - z 30,68 do 30,74 mln zł — przekazano na portalu wirtualnemedia.pl.

Wyraźnie zwiększyły się wydatki operacyjne grupy TVN. Poszły w górę aż o o 29,3 proc. i wyniosły 1,76 mld zł.

Kwotowo najbardziej zwiększyły się koszty amortyzacji i utraty wartości kapitalizowanych kosztów produkcji własnej, koprodukcji i produkcji kinowych (z 499,9 do 639,4 mln zł), wydatki pracownicze (z 221,7 do 307,8 mln zł) oraz na marketing i badania (z 99,8 do 189,5 mln zł)

— czytamy na portalu wirtualnemedia.pl.

Znacznie wzrosła również liczba pracowników etatowych – na koniec ubiegłego roku było ich 2 267, wobec 1 639 rok wcześniej.

Wirtualne Media poinformowały również o dywidendzie, jaką musiała wypłacić grupa TVN.

Bezpośrednio 100 proc. udziałów (w – red.) TVN ma holenderska spółka Polish Television Holding, którą w połowie br. przejął inny holenderski podmiot - Discovery Communications Benelux. W zeszły wtorek na walnym zgromadzeniu zdecydowała, że dostanie od nadawcy 1,3 mld zł dywidendy: 308,3 mln zł jednostkowego zysku netto z ub.r. oraz 991,7 mln zł z kapitału rezerwowego. Dywidendę wypłacono w środę. W konsekwencji kapitał rezerwowy grupy TVN, który na koniec ub.r. wynosił 2,13 mld zł, zmaleje o prawie połowę. Natomiast kapitał podstawowy to niezmiennie 1,61 mld zł. — podkreślono.

Czytaj też: Fakty TVN czyli „Achtung! Nie pytaj o Niemcy!”

wPolityce, Wirtualne Media/KG