Kongres 590: nowa platforma i strategiczna umowa

Tegoroczny Kongres 590 po raz pierwszy zorganizowany zostanie w oparciu o autorską platformę hybrydową „Lokkarto”. Narzędzie to umożliwi zdalny udział w wirtualnych audytoriach, umawianie i prowadzenie spotkań networkingowych, czy zwiedzanie wirtualnych stoisk. Na konferencji prasowej zaprezentowano możliwości nowego rozwiązania. Podpisano również umowę o współpracy z władzami województwa podkarpackiego

W tym roku na uczestników Kongresu 590 czeka ponad 125 aktywności, poświęconych rozwojowi gospodarczemu i wizji Polski za 10 lat. Kongres odbędzie się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa. Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego podkreślał, że Kongres 590 to ważne wydarzenie dla regionu.

Jest to edycja szczególna, bo odbywa się w roku, w którym całym światem wstrząsnęła pandemia, a co za tym idzie wymuszony i niechciany zastój gospodarczy dla wielu branż. To odcisnęło piętno na wielu dziedzinach życia – począwszy od edukacji, przez kulturę, na przemyśle i gospodarce kończąc. Kongres 590 to miejsce, w którym spotykają się liderzy, osoby, od których zależy stan i kondycja polskiej gospodarki. Dlatego warto wykorzystać ten moment, na zaprezentowanie szerszemu gronu potencjału, jaki drzemie na Podkarpaciu – mówił Władysław Ortyl.

W strefie wystawienniczej przewidziano specjalne stoisko województwa, a dla podkreślenia związków imprezy z regionem sale prelekcyjne otrzymały nazwy: Korbania, Tarnica, Smerek i Cergowa.

Jak podkreślał prezes Kongresu 590 Remigiusz Kopoczek strategiczne partnerstwo z województwem podkarpackim pozwala na stabilne i kompleksowe przygotowanie wydarzenia.

„Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie naszym Kongresem. Po pierwszym półroczu, gdy wydarzenia masowe zostały całkowicie wygaszone, następuje wyraźne odbicie. Firmy mają więcej do zakomunikowania, nadrabiają to, z czego wtedy musiały zrezygnować. Jest też potrzeba spotkań, rozmów, ustaleń oraz wymiany doświadczeń i poszukiwania nowych rozwiązań. Chcemy wpisać się w te potrzeby. Pamiętamy też o naszej misji i wyciągamy rękę do branż, które przeżywają trudny moment – mówił prezes Kopoczek. - Dzięki przygotowanym przez nas rozwiązaniom każdy będzie mógł w tych dniach być z nami na Podkarpaciu – osobiście lub zdalnie – dodał.

Tegoroczny Kongres 590 będzie po raz pierwszy realizowany w formule w pełni hybrydowej. Oznacza to, że dostęp do większości elementów wydarzenia będzie możliwy także zdalnie, tworząc z częścią stacjonarną spójną całość. Umożliwi to autorska platforma „Lokkarto”.

Kongres hybrydowy to nie „kongres online – to znacznie więcej. Od kilku miesięcy pracujemy nad naszą autorską platformą kongresową „Lokkarto”, którą dzisiaj prezentujemy. To dobrze przygotowany koncepcyjnie i technologicznie produkt, dający wiele możliwości. W ten sposób tworzymy realną alternatywę dla udziału osobistego, dając uczestnikom poczucie pełnej partycypacji w Kongresie. Naszym zdaniem możliwość zdalnego udziału w wydarzeniach tego typu będzie już standardem i nie ma od tego odwrotu – mówił Łukasz Gontarek, wiceprezes Kongresu 590. Spółka będzie oferować platformę do organizacji wydarzeń hybrydowych „Lokkarto” także komercyjnie. Dzięki platformie nawet w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej Kongres będzie w stanie obsłużyć wszystkie oczekiwania partnerów, gości i uczestników. Organizatorzy Kongresu korzystają z wszystkich aktualnych wytycznych w celu przygotowania miejsca wydarzenia pod względem sanitarnym. „Chcemy, by również pod tym względem Kongres 590 był zorganizowany w sposób modelowy. Bezpieczeństwo uczestników jest naszym priorytetem – dodał Łukasz Gontarek.

Piąta edycja Kongresu 590 odbędzie się w dniach 21-23 października br. w Jasionce k. Rzeszowa. Impreza została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który zapowiedział swoją obecność w Rzeszowie. Oprócz prezydenta wśród gości Kongresu będą m.in. Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, przedstawiciele rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu.

W poniedziałek, 5 października, rozpocznie się proces akredytacji na tegoroczną edycję Kongresu 590 dla przedstawicieli mediów. Bilety na Kongres w wariantach stacjonarnym i hybrydowym są dostępne na stronie www.kongres590.pl.

mw