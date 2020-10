350 nowych ochotników w szeregach Terytorialsów

W miniony weekend w szeregi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wstąpiło kolejnych 350 ochotników. Zaciąg do służby był prowadzony na terenie sześciu województw.

241 ochotników, którzy rozpoczęli w ten weekend służbę w WOT, do tej pory nie miało do czynienia ze służbą wojskową, przejdą oni 16-dniowe szkolenie podstawowe, które zakończy złożenie przysięgi wojskowej na sztandar. 119 nowych żołnierzy to rezerwiści, którzy przejdą 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. Po zakończeniu szkolenia podstawowego i wyrównawczego ochotnicy wejdą w rytm szkoleń rotacyjnych w wymiarze minimum dwóch dni szkolenia w miesiącu realizowanego w systemie weekendowym.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) pełni służbę blisko 26 tys. żołnierzy, ponad 22 tys. stanowią żołnierze OT – ochotnicy, którzy pełnią tzw. terytorialną służbę wojskową – formę służby dostępną tylko w WOT, która pozwala zostać żołnierzem Wojska Polskiego nie rezygnując z dotychczasowych aktywności. Służba w WOT cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród kobiet, w szeregach terytorialsów jest ich blisko 3,5 tys., co stanowi ponad 16 proc. żołnierzy OT.

Każdego dnia do służby w WOT zgłaszają się nowi ochotnicy, obecnie na różnych etapach rekrutacji do WOT jest 3800 ochotników, a blisko 1200 polskich obywateli jest na ostatnim etapie rekrutacji oczekując na odbiór kart powołania. Dowództwo WOT planuje, że do końca bieżącego roku formacja osiągnie liczebność 28,5 tys. żołnierzy.

Oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej jest skierowana do zdecydowanej większości społeczeństwa w wieku od 18 do 55 lat. Podstawowym wymogiem jest wiek ochotnika oraz stan psychofizyczny potwierdzony badaniami komisji lekarskiej i pracowni psychologicznej. Ochotnik do służby w WOT musi być oczywiście obywatelem polskim i nie może być karany za przestępstwa umyślne.

Ochotnicy mogą złożyć wniosek osobiście w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień, mogą też wypełnić deklarację na stronie www.zostanzolnierzem.pl lub skontaktować się z Mobilnymi Zespołami Rekrutacyjnymi WOT. Dane kontaktowe zespołów odpowiedzialnych za poszczególne województwa można znaleźć na stronach www.wojsko-polskie.pl/[numer brygady]bot (np.: www.wojsko-polskie/3bot).

Czytaj także: WOT będą współpracować z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

mat.WOT