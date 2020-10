Więcej ofert pracy? Byle nie takich...

Jak powiedziała we wtorek Marlena Maląg, minister ds. rodziny, pracy i polityki społecznej, wrzesień był drugim miesiącem z rzędu, kiedy liczba zarejestrowanych bezrobotnych się zmniejszała, a dodatkowo do urzędów pracy zgłaszanych jest coraz więcej ofert. Ale na temat jakości ofert w urzędach pracy, jak zapewne wielu już wie, można pisać rozprawki, eposy, a nawet komedio-dramaty. Co pewne, ilość nie oznacza jakości. Mamy zatem nadzieję, że oferty w UP będą jednak lepsze niż te…

Poszukujący pracy przywykli już do tego, że oferty pracy w Urzędach Pracy zazwyczaj są kierowane do desperatów. Są na ogół najgorzej płatne, jednocześnie często wymagają od kandydatów np. na sprzątaczkę wykształcenia wyższego, biegłej znajomości przynajmniej dwóch języków obcych, prawa jazdy kat. B, pięciu lat doświadczenia, itd., jednocześnie oferując najniższe dopuszczalne prawem wynagrodzenie.

Tym bardziej potrafi zadziwić, gdy podobne, dość kuriozalne, oferty trafiają się poza Urzędami Pracy na rynku.

Piekło istnieje…

Pierwsza, która zwróciła naszą uwagę, to (ciężko nam to pisać): sprzedaż przez telefon urządzeń dla niesłyszących.

Oferta zatytułowana jako „Pracownik Biurowy” w rzeczywistości jest oczywistym telemarketingiem.

„Do Twoich zadań będą należały”

umawianie pacjentów na badania słuchu, doradztwo i informowanie Pacjentów o aktualnej ofercie firmy, dbałość o ład i porządek w punkcie obsługi Pacjenta, zewnętrzna promocja firmy, pomoc protetykowi słuchu w obsłudze Pacjenta, praca z kalendarzem punktu i kontrola umówionych wizyt, telefoniczny kontakt z Pacjentami.

O sobie firma pisze tak:

Jesteśmy liczącym ponad 300 oddziałów, najdłużej działającym, całkowicie polskim przedsiębiorstwem z branży protetyki słuchu. Z naszymi Pracownikami wiążemy się na lata - czytamy w ogłoszeniu.

Nic dziwnego. Sprzedaż takich urządzeń w ten sposób tylko do jednej osoby może tyle potrwać.

Rozumiemy potrzeby osób niedosłyszących i pracujemy, aby poprawić ich komfort życia - czytamy dalej.

No cóż… Chyba jednak nie bardzo…

Zastanawiamy się, kto powinien aplikować. Najdelikatniej rzecz ujmując, chyba tylko osoby, które lubią naprawdę duże wyzwania.

Kolejna oferta może nie jest tak ironiczna, jak książka o krasnalach na górnej półce w bibliotece, jednak też ma swój pewien urok, a dotyczy stanowiska Asystent/ka ds. Administracji w firmie specjalizującej się w logistyce.

Czy to możliwe mieć w pracy znajomych z 90 krajów świata? Grupa *** [Na wszelki wypadek nie podamy nazwy firmy, może sama się zreflektuje i poprawi wymagania - red.] to jedna z czołowych firm z branży TSL (transport, spedycja, logistyka) na świecie. Nasza główna siedziba znajduje się w Danii, pozostałe – w ponad 80 innych krajach świata - czytamy w przedstawieniu firmy w ofercie.

Czym ma się zajmować pracownik biurowy ds. administracji u jednego z liderów transportu, logistyki i spedycji? Otóż zajmować się ma m.in… aktywną pomocą samej firmie w przeprowadzce do nowego biura.

ZADANIA:

Kompleksowa, profesjonalna obsługa recepcji firmy oraz administracja biura. Aktywne uczestnictwo w przeprowadzce firmy i organizowaniu przestrzeni w nowoczesnym biurze w stylu skandynawskim. Dbanie o prawidłowy przepływ korespondencji oraz dokumentacji przychodzącej i wychodzącej.

itd. - reszta standardowo.

Na szczęście jest to - jak stoi w ogłoszeniu - umowa o pracę, więc jest szansa, że nie będzie to zlecenie tylko na czas przeprowadzki.

Zachęcamy naszych Czytelników do podsyłania redakcji co ciekawszych ofert. Może kącik „oferta pracy tygodnia” mógłby pomóc niektórym działom kadr w bardziej optymalnym wykorzystaniu własnego potencjału i mógłby przy okazji promować dobre praktyki w pisaniu ogłoszeń o pracę.

*Powyższe cytowania fragmentów ofert pracy są aktualne i autentyczne. Redakcja nie udzieli informacji zainteresowanym, ani nie wskaże ich autorów. Chyba, że ktoś stwierdzi, że to właśnie praca dla niego. Wtedy pomożemy.

Praca w Polsce

Według danych przekazanych we wtorek przez MRPiPS szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu września br. 6,1 proc. i utrzymała się na tym samym poziomie co w sierpniu. Liczba osób bezrobotnych spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3,3 tys. i wyniosła 1 mln 24,7 tys. osób.

Minister Maląg zwróciła uwagę, że od czterech miesięcy stopa bezrobocia utrzymywała się na tym samym poziomie 6,1 proc. Jak oceniła, można zatem mówić o stabilizacji rynku pracy w Polsce i uspokojeniu nastrojów.

Szefowa MRPiPS zapowiedziała, że w ministerstwie trwają pracę nad takimi rozwiązaniami w Kodeksie pracy, dotyczącymi pracy zdalnej, które będą pozytywne dla obu stron – zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

mw

