IT bez ofert? Nie wszędzie

W ostatnim czasie rynek pracy w IT odnotował znaczący spadek. Liczba wakatów się zmniejszyła, choć nie w każdej gałęzi sektora - informuje weekendowy „Puls Biznesu”.

Analizy m.in. Jooble wykazały, że na początku II kw. 2024 r. liczba ofert pracy dla specjalistów w zakresie IT spadła o 20 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku. Liczba miejsc pracy dla samych programistów powróciła natomiast do poziomu z trzeciego kwartału 2023 r. Analitycy podkreślają jednak, że na tle trudnego obecnie rynku wybijają się konkretne profesje, co może świadczyć o przesuwaniu się popytu z tradycyjnego programowania na wyspecjalizowane dziedziny IT - wskazał „PB”.

Jak podał dziennik, zapotrzebowanie jest obecnie np. na specjalistów z zakresu uczenia maszynowego czy gamedev – średni miesięczny wzrost ofert pracy na poziomie 10 proc. utrzymuje się od października 2023 r. Z roku na rok wzrasta liczba wakatów w obszarze cyberbezpieczeństwa. W 2022 r. na portalu Just Join IT miesięcznie zamieszczanych było średnio 420 ogłoszeń o pracę dla speców od cyberzabezpieczeń, w 2023 r. - 680, a tylko w kwietniu 2024 r. - 642. Poszukiwani są np. inżynierzy bezpieczeństwa, specjaliści ds. bezpieczeństwa IT, specjaliści ds. zarządzania siecią, architekci bezpieczeństwa informacji.

Po boomie - osłabienie

Po boomie na rynku pracy w IT nastał czas osłabienia. Ofert jest mniej, choć część specjalistów może tego nie zauważać - czytamy w gazecie.

„Na rynku pracy IT cały czas utrzymuje się trend zmniejszonego zapotrzebowania na tzw. juniorów, czyli programistów i specjalistów IT dopiero rozpoczynających karierę zawodową. Wiele firm, np. wprowadzając optymalizację finansową, zmniejszyło zatrudnienie, pozostawiając miejsca pracy dla doświadczonych pracowników” - podaje „Puls Biznesu”.

PAP/ as/