PKO BP przekracza kolejną barierę. 5 mln aktywnych IKO

Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła rekordowe na polskim rynku bankowym 5 milionów. Dla banku PKO BP była to okazja do podsumowania działań wprowadzonych w 2020 roku oraz zapowiedzi kolejnych kroków

Co sekundę 3 płatności mobilne w internecie, co minutę – 216 przelewów, co godzinę – 138 tysięcy logowań, codziennie – 10,9 milionów interakcji. Te dane muszą robić wrażenie, a Prezes Zarządu – Zbigniew Jagiełło zapowiada, że to dopiero początek. Warto przypomnieć, że pierwszy milion został przekroczony w grudniu 2016 roku.

5 mln aplikacji IKO to dopiero początek. Za 5-10 lat będzie tych aplikacji ponad 10 mln, a kontakt głosowy będzie bardzo ważny w obsłudze aplikacji. Co jakiś czas informujemy o sukcesach związanych z akceptacją przez klientów rozwiązań, które proponujemy. Głównym celem banku jest satysfakcja klientów. Nie jest mierzona tylko w kanałach elektronicznych, czy w kwestiach technologicznych. Chcieliśmy pokazać, że to wszystko ze sobą współgra i jest przemyślaną całością. Nasi klienci są i tylko mobilni, czyli nie przychodzą do placówek. Ale są i Ci, którzy tylko przychodzą do placówek i pewnie nie zmienią przyzwyczajeń. Ale naturalnym rodzajem kontaktów dla nich jest kontakt głosowy. W pewnym momencie, dyskutując na temat obsługi klienta wpadliśmy na pomysł, by w aplikacji mobilnej umożliwić kontakt głosowy - mówił Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Użytkownicy IKO wykonali w sumie 544 miliony transakcji na łączną kwotę 152 miliardów złotych.

To jest niebywałe, bo każdy przy każdym milionie wstrzymujemy oddech. A co roku okazuje się, że kolejny osiągamy wcześniej niż się spodziewaliśmy. W tym roku barierę 5 mln aktywnych aplikacji przekroczyliśmy 30 sierpnia. Całe IKO i cały PKO Bank Polski rośnie. Mamy blisko 4 mln klientów mobilnych, którzy codziennie logują się przez telefon. Mamy cały czas swoje rekordy, 2,700 000 użytkowników aktywnych co tydzień. I nie maleje ich aktywność, wręcz przeciwnie patrząc na liczbę transakcji. Patrzymy na to jak rośniemy, cały czas mamy około 25 proc. klientów to nawet trochę więcej niż wynika z naszego udziału rynkowego. Jesteśmy liderem transakcji mobilnych, ale żeby to było możliwe, musi współpracować cały bank. Nasycenie IKO wśród młodych klientów to 80-90 proc., ale widzimy cały czas rosnącą liczbę dojrzałych klientów, którzy aktywnie korzystają z aplikacji mobilnej – dodał Michał Macierzyński - Dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych.

Przyzwyczailiśmy do rozmów o milionach i miliardach. A codziennie aktywujemy 2 500 IKO. To się dzieje co 30 sekund. Te 10 mln trudno sobie wyobrazić, ale można co 30 sekund ktoś dołącza do naszego banku lub rozszerza swój sposób komunikowania z bankiem. Staramy się docierać do klientów na kilka sposobów. To nie tylko proponowanie różnych rozwiązań, ale także edukowanie klientów. Rolą naszych doradców jest pokazywanie tych prostych czynności. Niektórzy potrzebują pokazania jak sprawdzić saldo czy założyć lokatę. Nasi doradcy pokazują jak to zrobić w trzech, czterech krokach. Szukamy też rozwiązań nie tylko dla najmłodszych klientów, ale całej palety – powiedział Grzegorz Oszast - Dyrektor Pionu Sprzedaży Detalicznej.