90 mln zł więcej dla start-upów

Więcej czasu na przygotowanie i złożenie wniosków mają młodzi przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o wsparcie z funduszy unijnych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłużyła termin naboru wniosków w konkursie „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”. Jednocześnie Agencja zwiększyła budżet projektu. Do rozdysponowania wśród wnioskujących o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej jest teraz 390 mln zł. To oznacza, że więcej przedsiębiorców może liczyć na dofinansowanie

Do 30 grudnia 2021 r. PARP wydłużyła nabór wniosków w konkursie „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Druga zmiana to zwiększenie budżetu o 90 mln zł, tj. do 390 mln zł.

Przed młodymi firmami stoi wielka szansa. Dzięki zwiększeniu budżetu programu i wydłużeniu terminu na składanie wniosków jeszcze więcej innowacyjnych pomysłów ma szansę na realizację. Przedsiębiorcy ze Wschodniej Polski mają doskonałe warunki, aby razem z nami mądrze rozwinąć swoją ofertę i systematyczne zwiększać sprzedaż – mówi Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Start-upów w PARP.

Wnioskujący mogą otrzymać w konkursie nawet 1 mln zł na pokrycie kosztów swojego przedsięwzięcia, muszą jednak dysponować wkładem własnym na sfinansowanie przynajmniej 15 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu.

Otrzymane dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu, nabycie środków trwałych, surowców, materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych. Środki z PARP mogą też posłużyć start-upom na organizację i przeprowadzenie działań służących zagranicznej ekspansji rynkowej.

Aby wystartować w konkursie start-upy muszą wcześniej zakończyć z sukcesem inkubację w ramach jednej z sześciu „Platform startowych”.

Okres inkubacji pozwala młodym spółkom opracować i rynkowo zweryfikować własny model biznesowy oraz przygotować wstępną wersję produktu. Tak przygotowane start-upy walczą o dotacje PARP, prezentując swoje rozwiązania przed panelami ekspertów.

Do tej pory inkubacje oferowane przez Platformy zakończyło ponad 400 spółek. Spośród nich już 90 uzyskało dotację PARP na dalszy rozwój swojego przedsięwzięcia.

PAP/KG