Na Lotnisku Chopina o 74 proc. pasażerów mniej

We wrześniu 2020 roku z usług stołecznego portu skorzystało 482 tys. pasażerów, co oznacza spadek o 74,3 proc w porównaniu do września 2019. W ubiegłym miesiącu na Lotnisku Chopina wykonano 6,5 tys. pasażerskich operacji lotniczych – jest to o 60,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Od początku 2020 r. w ruchu międzynarodowym największe polskie lotnisko obsłużyło łącznie 4 mln 250 tys. osób (spadek o 67,4 proc.), zaś w krajowym 507 tys. (spadek o 61,1 proc.). Regularne połączenia rejsowe wybrało 4 mln 125 tys. podróżnych (spadek o 67,1 proc.), niskokosztowe – 907 tys. (spadek o 63 proc.), natomiast czartery – 631 tys. osób (spadek o 65,4 proc.). Większość pasażerów - 60,9 proc. – podróżowała w strefie Schengen.

CZYTAJ TEŻ: Z nadzieją w przyszłość. Brzęczek wejdzie w buty Górskiego?

Od początku roku na pokładach wszystkich statków powietrznych podróżujących do i z Lotniska Chopina przewieziono 53 009 ton ładunków (spadek o 24,9 proc.). Przewóz poczty wyniósł 4 993 tony (spadek o 58,3 proc.).

I jedna pozytywna wiadomość - we wrześniu br., w warszawskim oddziale Cargo WELCOME Airport Services należącym do Grupy Kapitałowej PPL, padł rekord w ilości obsłużonego ładunku w ciągu jednego miesiąca. Po raz pierwszy w historii została przekroczona bariera 1000 ton.

LC/RO