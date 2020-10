Gowin nowym przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin został nowym przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego - poinformował w piątek resort

Jak wskazało MRPiT, 23 października br. strona rządowa przejęła przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego. Jej przewodniczącym na najbliższy rok został wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w RDS reprezentować będzie też wiceminister Olga Semeniuk. Będzie odpowiedzialna w Radzie za dialog społeczny.

Udział w pracach Rady Dialogu Społecznego, która skupia przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz stronę rządową, to dla mnie wielki zaszczyt i duże wyzwanie. Moim celem jest uczynienie z tego gremium najważniejszego forum konsultacji rozwiązań, które są kluczowe, z punktu widzenia polskiej gospodarki i rynku pracy - wskazał wicepremier Gowin, cytowany w przesłanym komunikacie.

Gowin wyraził przekonanie, że działalność Rady może stać się przykładem na to, „jak prowadzić konstruktywny dialog w naszym, jakże dziś podzielonym, społeczeństwie”.

Wiceszefowa MRPiT Olga Semeniuk podkreśliła, że „w tak trudnej sytuacji, w jakiej wskutek pandemii Covid-19, znajduje się dziś polskie społeczeństwo i gospodarka, umiejętność dialogu, współpracy i gry zespołowej dla dobra kraju, wydają się tym bardziej istotne i pożądane”.

W czwartek przewodniczący „S” Piotr Duda poinformował, że członkowie Rady Dialogu Społecznego z ramienia „Solidarności” złożyli rezygnację. My, jako „Solidarność”, a także nasi współpracownicy, którzy wchodzą w skład Rady Dialogu Społecznego, podjęliśmy decyzję, że z dniem dzisiejszym składamy rezygnację z członkostwa w RDS - podał Duda.

Wicepremier Gowin, odnosząc się do informacji „S” ws. RDS zaapelował do związkowców z „Solidarności” o zmianę decyzji. „Z żalem przyjąłem informację, że przedstawiciele NSZZ +Solidarność+ zrezygnowali z zasiadania w Radzie Dialogu Społecznego. Mam nadzieję, że nie jest to decyzja ostateczna i nieodwracalna” - poinformował PAP wicepremier Gowin w komentarzu przekazanym PAP. „Zapewniam, że ich głos - podobnie jak wszystkich pozostałych partnerów - będzie traktowany z należną uwagą i szacunkiem” - dodał Gowin.

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsze krajowe forum współpracy rządu, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. W jej skład wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych, reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz rządu. Członków Rady powołuje Prezydent RP.

MRPiT przypomniało, że przedstawicielami strony rządowej w RDS są: wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin – przewodniczący RDS; wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin; minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk; minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński; minister zdrowia Adam Niedzielski; minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek; minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński; minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. W skład RDS wchodzą też Olga Semeniuk - wiceminister rozwoju, pracy i technologii odpowiedzialna za dialog społeczny oraz Sebastian Skuza - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za budżet.

Według MRPiT organizacje związkowe reprezentowane w RDS to: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” (w grupach roboczych).

