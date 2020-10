Premier: zwyciężymy tylko wtedy, kiedy wszyscy będziemy stosować się do obostrzeń

Apeluję do wszystkich obywateli - nie lekceważmy zagrożenia, wszędzie stosujmy żelazną zasadę: dystans, dezynfekcja, maseczki wszędzie tam, gdzie one obowiązują; bądźmy odpowiedzialni - dbając o siebie, dbamy też o innych - oświadczył w piątek w wystąpieniu telewizyjnym premier Mateusz Morawiecki.

Wzywał, by zadbać o swoje bezpieczeństwo „korzystając na telefonie z aplikacji STOP COVID”. „Pamiętajmy, aby nieść pomoc osobom starszym, które powinny zostać w domach” - podkreślił szef rządu.

„Bądźmy odpowiedzialni – dbając o siebie, dbamy też o innych. Każda nasza codzienna, nawet drobna decyzja ma dziś ogromne znaczenie. Stawką tej walki jest bowiem zdrowie i życie naszych bliskich. Naszych sąsiadów, znajomych, przyjaciół, członków rodziny, wreszcie – być może każdego z nas. Musimy pokonać tę epidemię. Jako naród zawsze potrafiliśmy być odważni i ofiarni. Solidarni –zwyciężymy” - powiedział premier.

W swoim wystąpieniu premier zaznaczył, że wszystko co się dzieje „nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania setek tysięcy ludzi”.

„Szczególnie chcę podziękować tym, którzy z epidemią walczą na pierwszej linii frontu – naszym służbom medycznym i służbom mundurowym. Wasze codzienne obowiązki to coś więcej niż praca. To wielkie poświęcenie i służba, której nie sposób przecenić. Jesteście prawdziwymi bohaterami” - mówił szef rządu.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że „dochodzi także do łamania obowiązujących reguł i nieprzestrzegania środków zapobiegawczych”.

„Będziemy na takie zachowania reagować - bo stosowanie się do nakazów i wymaganych obostrzeń jest w interesie nas wszystkich” - powiedział premier.

Odłóżmy na bok polityczne spory; wygrać z epidemią możemy tylko zjednoczeni; życie, zdrowie i miejsca pracy Polaków są najważniejsze - zaapelował premier Mateusz Morawiecki w piątkowym telewizyjnym wystąpieniu.

Premier Morawiecki przedstawił w piątkowym wystąpieniu strategię działania rządu i przygotowania państwa do drugiej fali pandemii.

„Idziemy drogą środka i stosujemy optymalne rozwiązania. Nasza strategia oparta jest na trzech filarach: po pierwsze zapewnić sprawność i wytrzymałość systemu ochrony zdrowia, tak, żeby skutecznie walczyć o zdrowie każdej zagrożonej osoby; po drugie zagwarantować stabilność gospodarczą, tak, żeby ratować miejsca pracy oraz zadbać o bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin. I po trzecie otoczyć szczególną ochroną najsłabszych i najbardziej narażonych, zwłaszcza naszych seniorów i osoby chore” - powiedział premier.

Morawiecki podkreślił znaczenie doświadczenia zdobytego podczas pierwszej fali epidemii. „Wykorzystaliśmy ten czas. Zakupiliśmy niezbędny sprzęt: respiratory, dodatkowe łóżka szpitalne, środki zabezpieczające personel medyczny. Każdego dnia zasoby te trafiają do szpitali w całej Polsce, by służyć pacjentom. Przygotowaliśmy też rozwiązania, które w tym kluczowym momencie pozwolą odciążyć służbę zdrowia” - przekonywał premier.

Podkreślił również, że dla rządu ważne jest utrzymanie miejsc pracy Polaków. „Dzięki sprawnie uruchomionej tarczy antykryzysowej i finansowej jesteśmy dziś w stanie mierzyć się z II falą epidemii” - powiedział szef rządu.

Podziękował „tym, którzy z epidemią walczą na pierwszej linii frontu” – służbom medycznym i służbom mundurowym. „Wasze codzienne obowiązki to coś więcej niż praca. To wielkie poświęcenie i służba, której nie sposób przecenić. Jesteście prawdziwymi bohaterami” - ocenił Morawiecki.

Zapowiedział jednocześnie, że państwo będzie reagować „na łamanie obowiązujących reguł i nieprzestrzegania środków zapobiegawczych”.

„Wygrać z epidemią możemy tylko zjednoczeni” - podkreślił.

Wystąpienie Mateusza Morawieckiego: