PIE: Najbardziej niekorzystny spadek eksportu do Niemiec

Dla polskiej gospodarki najbardziej niekorzystny byłby spadek popytu na nasze towary i usługi ze strony Niemiec - uważają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Przy zmniejszeniu eksportu za Odrę o 10 proc., tempo wzrostu PKB spadłoby rdr o ponad 0,6 pkt. proc.

W sytuacji dłuższego obowiązywania ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią, a na to wskazują projekcje rozwoju sytuacji epidemicznej, może ucierpieć polski eksport towarów - zaznaczył PIE. Analitycy zwrócili uwagę, że dotychczasowy przebieg pandemii pokazał, że na spadki sprzedaży za granicą mogą być najbardziej narażone dobra konsumpcyjne trwałego użytku, m.in. samochody, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt radiowo-telewizyjny, meble.

Zdaniem PIE „względnie dobre” perspektywy rysują się dla branży rolno-spożywczej. „Tutaj raczej nie należy się spodziewać większych spadków, gdyż żywność jest zaliczana do produktów pierwszej potrzeby, podobnie jak leki” - zaznaczono.

Zdaniem analityków z punktu widzenia polskiej gospodarki „najbardziej niekorzystny byłby spadek popytu finalnego na polskie towary i usługi ze strony Niemiec - w uproszczeniu zmniejszenie eksportu za Odrę”. Spadek tego popytu o 10 proc. (w ujęciu rocznym) skutkowałby zmniejszeniem tempa PKB o ponad 0,6 pkt. proc., co wynika z obliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego na podstawie światowych tablic przepływów międzygałęziowych WIOD.

„Dotkliwy byłby także spadek popytu w Wielkiej Brytanii i Francji - tempo polskiego PKB zmniejszyłoby się po ok. 0,2 pkt. proc., Stanach Zjednoczonych, Rosji i Włoszech (spadek tempa po ok. 0,15 pkt. proc.) oraz w Chinach (o 0,11 pkt. proc.)” - wyliczył PIE. Obliczenia uwzględniają bezpośredni polski eksport do danego kraju, ale też sytuację, gdy polska wartość dodana dociera do danego kraju za pośrednictwem innego partnera handlowego (np. polski silnik będący częścią samochodu eksportowanego przez Niemcy do Chin).