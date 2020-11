W tym roku ruszy wykup gruntów pod CPK

Program wykupu gruntów pod Centralny Port Komunikacyjny rozpocznie się w tym roku. Jest zabezpieczone finansowanie - zapewnił we wtorek wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała.

Program wykupu gruntów to będzie proces prawdopodobnie wieloletni. I my go w tym roku rozpoczniemy, przedstawimy naszą ofertę, zasady zgłaszanie się chętnych - powiedział we wtorek w Radiu Plus Horała.

Jak dodał, być może jakieś transakcje uda się zawrzeć, ponieważ na sprzedaż są wystawione grunty z tego obszaru, w publicznych ogłoszeniach. „Nie wykluczam, że na któreś z tych ogłoszeń odpowiemy”.

CZYTAJ TEŻ: Apel eksperta: Zamknąć Polskę na miesiąc!

Marcin Horała zapewnił, że na program wykupu gruntów są zabezpieczone środki.Rada Ministrów uchwaliła program wieloletni finansowania CPK. (…) Pewnie to będzie proces rozłożony na co najmniej wiele miesięcy, pewnie dłużej niż rok.

Pod koniec października Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”. Została ona przedłożona przez Horałę. Łączne koszty finansowania I etapu Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2020-2023 oszacowano na ok. 12,8 mld zł.

Horała mówił we wtorek, że projekt nowelizacji specustawy dotyczącej CPK po stronie jego biura, jako pełnomocnika rządu ds. CPK, jest gotowy od kilku miesięcy.

CZYTAJ TEŻ: Polska nie zaakceptuje mechanizmu ws. praworządności

Rozmawiamy z różnymi gremiami, resortami, żeby tutaj była pełna zgoda. Przedstawiliśmy rozwiązania dotyczące wykupu gruntów Radzie Społecznej przy CPK. Mi bardzo zależy na tym, żeby jeszcze w tym roku ta ustawa trafiła do Sejmu, co by znaczyło, że w przeciągu kilku dni powinien już być nadany jej bieg formalny - powiedział Marcin Horała.

Pod koniec lipca br. Horała podczas posiedzenia Rady Społecznej mówił, że trwają prace legislacyjne nad projektem nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, które umożliwią przyspieszenie procedur niezbędnych do zaprojektowania i budowy inwestycji lotniskowych i kolejowych CPK oraz uruchomienia jeszcze w tym roku procedury dobrowolnego nabywania nieruchomości.

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus: Znamy kolejny objaw!

Wiceminister mówił wówczas, że w założeniach nowelizacji specustawy znalazły się niektóre postulaty zgłaszane przez mieszkańców podczas wcześniejszych posiedzeń Rady Społecznej.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

PAP/RO