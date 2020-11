Jansza: koniec UE, jeśli praworządność ma być głosowana

Zastosowanie pozatraktatowego instrumentu będzie oznaczało, że o tym, czy praworządność jest przestrzegana, będzie decydowała większość w Radzie Europejskiej, czyli większość polityczna, a to oznacza „koniec Unii Europejskiej” - ocenił premier Słowenii Janez Jansza

Czytaj też: Budżet UE: Jest weto Węgier!

W Traktacie Lizbońskim są zapisane instrumenty, które zapewniają poszanowanie rządów prawa w Europie. Mimo to doszło do próby technicznej koordynacji między kierownictwem Parlamentu Europejskiego a państwem przewodniczącym Radzie UE w celu ustanowienia dodatkowego instrumentu - napisał we wtorek wieczorem na Twitterze słoweński premier.

Dzięki temu instrumentowi większość w Radzie Europejskiej będzie decydowała o tym, czy praworządność jest przestrzegana, czy też nie. Tak więc będzie o tym decydowała większość polityczna. Jeśli do tego dojdzie, będzie to koniec Unii Europejskiej - ostrzegł Jansza.