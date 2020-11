5 mln zł na nowoczesne projekty dla administracji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Programu GovTech Polska, ogłosiła konkurs, w którym maksymalna kwota grantu to 2,5 mln zł

Od 22 grudnia br. do udziału mogą zgłaszać się podmioty gospodarcze prowadzące swoją działalność na terytorium Polski i posiadające doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Wybrani w konkursie operatorzy będą aktywizować samorządy do współpracy ze startupami. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 stycznia 2021 r.

GovTech inno_LAB to pilotażowy program wspierający jednostki samorządu terytorialnego (JST) w zamawianiu dostaw i usług opartych na nowych technologiach, ukierunkowany na poprawę funkcjonowania administracji publicznej w tym obszarze. Zgłaszane inicjatywy powinny dotyczyć sfery organizacji wewnętrznej samorządów (np. zapewnienie cyberbezpieczeństwa) oraz dostarczania usług publicznych (transportowych, opieki zdrowotnej, mediów, obsługi urzędowej itp.). Granty zostaną przyznane na programy skoncentrowane na podniesieniu kompetencji JST w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z MŚP, w szczególności stosowania przez JST dialogu technicznego oraz konkursu jako narzędzi przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych.

Wprowadzanie innowacji do polskiej administracji to podstawowy cel realizowany przez Centrum GovTech. Każda inicjatywa pozwalająca małym i średnim firmom współpracować z sektorem publicznym przynosi korzyści obu stronom oraz całej polskiej gospodarce. Wierzę, że dzięki tej współpracy możemy razem tworzyć innowacyjne i w pełni cyfrowe Państwo z korzyścią dla wszystkich obywateli – powiedziała Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Samorządy zakwalifikowane do programu – z pomocą wybranych przez PARP operatorów – będą identyfikowały kluczowe z ich punktu widzenia wyzwania oraz diagnozowały własne potrzeby technologiczne. Wszystko po to, aby dobrze zaprojektowane, nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz technologie oferowane przez startupy w coraz większym stopniu służyły lokalnym społecznościom.

Oczekiwanym efektem konkursu jest trwałe podniesienie kompetencji administracji samorządowej w zakresie wdrażania innowacji, usprawnienie dialogu między JST a innowatorami oraz wdrożenia przełomowych rozwiązań poprawiających warunki życia obywateli lub efektywność działania samorządów.

Dla kogo grant?

Wnioskodawcy muszą spełniać określone warunki: prowadzić działalność na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, dysponować doświadczeniem we współpracy z samorządem w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, wsparcia w obszarze nowych technologii, rozwiązań telekomunikacyjnych czy związanych ze smart city. Zainteresowane organizacje powinny przedstawić co najmniej trzy zakończone przedsięwzięcia lub inicjatywy zrealizowane wspólnie z samorządem terytorialnym.

Wnioskodawcy powinni także wykazać, że w okresie co najmniej trzech lat przed dniem ogłoszenia naboru prowadzili działalność na rzecz innowacji, np. wspierającą rozwój startupów, podnoszącą innowacyjność przedsiębiorstw i rozwijającą ich działalność badawczo-rozwojową lub wspierającą współpracę środowiska naukowego i technicznego w zakresie transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii.

Finalnym beneficjentem konkursu są jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiaty lub województwa. Celem inicjatywy jest podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zamawiania i wdrażania innowacji, czyli jeszcze większa profesjonalizacja samorządów w obsłudze obywateli – mówi Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP.

Dofinansowanie projektów może pokryć 100 proc. kosztów kwalifikowalnych, jednak nie może przekroczyć kwoty 2,5 mln zł. W konkursie planowany jest wybór dwóch operatorów, którzy obejmą pilotażowym wsparciem ponad 70 samorządów z całej Polski.

PARP/KG