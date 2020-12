Arktyczne mrozy nad Polską. Zagrożenie zdrowia i życia!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem w górach w Małopolsce i na Podkarpaciu oraz opadami marznącymi na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku.

IMGW podaje, że ostrzeżenie przed mrozem dotyczy w Małopolsce i na Podkarpaciu powiatów górskich i obowiązuje w nocy z środy na czwartek.

Prognozuje się tam lokalnie temperaturę minimalną od -16 st. C. do -14 st. C. Wiatr o średniej prędkości do 10 km/h.