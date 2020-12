Jeszcze w tym roku 300 tys. sztuk szczepionek trafi do Polski - poinformował w sobotę szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Dworczyk informacje dotyczące szczepionek przekazał w sobotę popołudniu na Twitterze. „W najbliższych godzinach do 72 szpitali węzłowych przekazanych zostanie 10 tys. szczepionek na koronawirusa. Następnie rozpoczną się szczepienia personelu medycznego” - podkreślił.

Jak dodał, „kolejna dostawa szczepionek (ok. 300 tys. sztuk) trafi do Polski jeszcze w tym roku”.

Pierwsza dostawa szczepionek dotarła z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs do Polski w piątek ok. godz. 22. Transport trafił w sobotę ok. godz. 6.45 do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Tu został rozdzielony. Szczepionki ruszyły w dalszą trasę do hurtowni farmaceutycznych, które przygotują całą wysyłkę do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczną się pierwsze szczepienia.