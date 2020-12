Mamy laureata tytułu Człowiek Wolności tygodnika „Sieci”!

Do grona nagrodzonych tytułem Człowiek Wolności tygodnika „Sieci” dołącza kolejna ważna postać: prezes PKN Orlen Daniel Obajtek

Wszyscy nasi dotychczasowi laureaci: prof. Krzysztof Szwagrzyk, Jarosław Marek Rymkiewicz, Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, Julia Przyłębska, Piotr Gliński oraz Mateusz Morawiecki, pracują na rzecz polskiej wolności. Ale Polska musi teraz budować coś, co można nazwać architekturą wolności. Daniel Obajtek tę architekturę polskiej wolności tworzy. I za to jest ten tytuł: Człowieka Wolności tygodnika „Sieci” za rok 2020.

Prezes PKN Orlen skutecznie zarządza wielkim koncernem, który będzie zdolny do podjęcia globalnych wyzwań. Bez pewnej skali finansowej i logistycznej nie można tworzyć rozwiązań innowacyjnych, nie można wygrać z kapitałem zagranicznym. Kierowany przez Daniela Obajtka PKN Orlen skupuje także – dla Polski – firmy, które w innej sytuacji pewnie by po prostu padły (np. Ruch). Niedawno odzyskał dla naszego kraju dużą grupę medialną, która posiada większość dzienników regionalnych.

W wywiadzie udzielonym Michałowi i Jackowi Karnowskim laureat nagrody tygodnika „Sieci” mówi o odpowiedzialności wobec biznesu, ale także ojczyzny.

Nie kolekcjonuję tytułów, nie pcham się na stanowiska. Dostaję zadania i je realizuję. Mam 45 lat, pracowałem w samorządzie, ale i w prywatnym biznesie, w polityce, wszędzie z pełnym zaangażowaniem i pokorą, starając się być fair wobec ludzi. Ale zatrzymajmy się panowie na chwilę przy gminie Pcim, bo to faktycznie jest element wracający w opowieściach o mnie. Niektórym wydaje się wręcz nie do pomyślenia, że prezes Orlenu może mieć taki etap w swoim CV. Jestem dumny z tego, czego udało mi się tam dokonać. […] Ja nie zapomniałem, skąd wyszedłem, co mnie ukształtowało i co tak naprawdę sprawiło, że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem − wyjaśnia Daniel Obajtek. − Od początku mojej aktywności publicznej trzymam się jednej zasady: jeżeli chcemy zmieniać nasz kraj, budować siłę jego samorządów, polityki i gospodarki, to musimy podejmować decyzje, wdrażać to, co uważamy za słuszne, o czym mówią wszyscy fachowcy. Trzeba po prostu mieć odwagę zmieniania rzeczywistości. Spokojnie, w sposób przemyślany, ale z determinacją i konsekwencją – mówi Człowiek Wolności 2020 roku tygodnika „Sieci”.