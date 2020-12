„Poczet przedsiębiorców polskich” także po angielsku

Z początkiem 2021 roku rusza akcja promocyjna historii polskiej przedsiębiorczości za granicą. Ukazała się już anglojęzyczna edycja „Pocztu przedsiębiorców polskich” (Portraits of Polish Entrepreneurs) – biograficznej opowieści o polskich inwestorach i twórcach biznesu od czasów średniowiecza do 1939 roku. Pierwsze wydanie ukazało się nakładem Warsaw Enterprise Institute w 2018 roku. Najnowsze wydanie zostało wzbogacone o 12 nowych biogramów i będzie dystrybuowane m.in. do placówek dyplomatycznych i kulturalnych na świecie

„Poczet” jest dziełem czterech autorów: Marcina Rosołowskiego, Arkadiusza Bińczyka, Andrzeja Krajewskiego i Wojciecha Kwileckiego. To pionierska praca zbiorowa – pierwsza synteza dziejów polskiej gospodarki, która powstała w epoce gospodarki rynkowej. Znana powszechnie „Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku” ukazała się w latach 80. Od tamtej pory nie było podobnej publikacji w języku polskim, nie wspominając już o wersji anglojęzycznej.

Paradoksem jest, że po 1989 roku, a więc w epoce gospodarki rynkowej, nie pojawiła się żadna synteza dziejów polskiej przedsiębiorczości. Wydawałoby się, że nie ma nic bardziej naturalnego, niż odwołanie się do tradycji przerwanych w czasach komunizmu. Nasz „Poczet” nie pretenduje do miana naukowego opracowania, ale ma przybliżyć sylwetki tych, którzy tworzyli polską gospodarkę. Teraz, w wersji anglojęzycznej, także cudzoziemcom – mówi Arkadiusz Bińczyk.

Historię, w tym historię gospodarczą, tworzą ludzie. Dlatego książka składa się z biogramów przedsiębiorców, innowatorów biznesu, którzy mieli znamienny wkład w kształtowanie polskiej gospodarki. W książce znalazły się biogramy tak znanych postaci, jak: Mikołaj Kopernik, Stanisław Staszic czy Leopold Kronenberg, ale również całego szeregu osobistości, o których pamięta tylko wąskie grono badaczy. Przykładem może być Pieter Stadnicki, bankier holenderski polskiego pochodzenia, który w decydującym momencie wsparł finansowo amerykańską wojnę o niepodległość. Inna taka postać to Aleksander Hertz, pionier polskiego przemysłu filmowego, a przy tym gorący polski patriota pochodzenia żydowskiego.

Oprócz kilkudziesięciu biogramów „Poczet” zawiera również eseje historyczne dotyczące poszczególnych epok dziejów polskiej przedsiębiorczości pióra Andrzeja Krajewskiego, dziennikarza i historyka.

Staraliśmy się, by „Poczet” odzwierciedlał wielokulturowość, która była jednym z czynników rozwoju polskiej gospodarki. Są tu i polscy arystokraci, i mieszczanie, ale także Niemcy, Żydzi czy Ormianie. Zarówno ci, którzy odnieśli sukces, jak i ci, którzy finalnie ponieśli klęskę, ale tworząc wartościowe projekty – mówi Marcin Rosołowski.

Książka jest bogato ilustrowana, również fotografiami i reprodukcjami, które rzadko pojawiały się w dotychczasowych publikacjach. „Poczet” to nie tylko doskonały upominek dla zagranicznych przyjaciół czy biznesowych partnerów, ale także przewodnik po polskiej historii od mniej znanej strony: sukcesu i wkładu w rozwój Europy, a nie martyrologii.

Nasza narodowa historia pełna jest bohaterów, których wspaniałe patriotyczne karty zazwyczaj kończą się tragiczną śmiercią za ojczyznę. Prawda jest jednak bardziej złożona. Duch polskości przetrwał nie tylko dzięki przelanej krwi, ale w dużej mierze dzięki pracy u podstaw. Przedsiębiorców, którzy tworząc miejsca pracy, zręby narodowego przemysłu, wielkich przedsiębiorstw rolnych i innowacji cementowali polski kapitał społeczny. Nasz poczet to opowieść o zapomnianych bohaterach polskiej świadomości narodowej. - mówi Tomasz Wróblewski prezes Warsaw Enterprise Institute.

Książka została przez redakcję Polska Times uznana obok: „Ribbentrop-Beck. Czy pakt Polska-Niemcy był możliwy?” Piotra Gursztyna czy „Epoka hipokryzji: seks i erotyka w przedwojennej Polsce” Kamila Janickiego, za jedną z pięciu najlepszych książek o tematyce historycznej 2018 roku.

Partnerem merytorycznym książki Portraits of Polish Entrepreneurs jest Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

Książkę można zamawiać w księgarniach internetowych, a także przez formularz na stronie internetowej Warsaw Enterprise Institute www.wei.org.pl