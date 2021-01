UWAGA! PGE Obrót ostrzega przed oszustami

Pracownicy PGE Obrót, spółki zajmującej się w Grupie Kapitałowej PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych, otrzymują zgłoszenia dotyczące podejrzanych wiadomości SMS trafiających do klientów – poinformował we wtorek rzecznik PGE Obrót Mariusz Majewski.

PGE Obrót apeluje o ostrożność i przypomina o zasadach bezpieczeństwa – powiedział Mariusz Majewski.

SMS-y wysyłane do klientów, a także do osób niekorzystających z usług PGE Obrót, zawierają informację o rzekomej należności, która w razie nieuregulowania spowoduje przerwę w dostawie energii elektrycznej. W wiadomości znajduje się również link do płatności online.

PGE Obrót zwraca się do wszystkich klientów, aby zachowali szczególną uwagę, zignorowali podejrzane wiadomości, nie otwierali linków prowadzących do płatności oraz przekazali ostrzeżenia rodzinie i znajomym.

Wszystkie przypadki fałszywych wiadomości są na bieżąco monitorowane, a fałszywe strony są natychmiast blokowane. Każda próba oszustwa jest również zgłaszana do organów ścigania – powiedział Mariusz Majewski.

PAP/RO

