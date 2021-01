Międzynarodowy sukces PKO BP. Europejski lider bankowości!

PKO Bank Polski zwyciężył w rankingu Finnoscore 2020 i został europejskim liderem cyfrowej bankowości.

PKO Bank Polski został wysoko oceniony w kategoriach: bankowość online, media społecznościowe, aplikacja mobilna oraz strategia w zakresie innowacji.

W zestawieniu przeanalizowano cyfrowe aspekty działalności 200 banków z Europy i Ameryki Północnej. PKO Bank Polski został wysoko oceniony w kategoriach: bankowość online, media społecznościowe, aplikacja mobilna, komunikacja omnikanałowa oraz strategia w zakresie innowacji. Pozycja lidera w rankingu to zasługa m.in. realizowanej przez bank strategii, która bazuje na transformacji cyfrowej.

Ranking Finnoscore opiera się na publicznie dostępnych informacjach i obiektywnie ocenia cyfrową dojrzałość oraz doświadczenie banków w zakresie innowacji. PKO Bank Polski został doceniony za m.in. za wysoką jakość i atrakcyjność oferty cyfrowej oraz komunikację z klientami.

Badaniu podlegało 300 kryteriów w 12 wybranych segmentach. Analizie, która obejmuje okres od stycznia do października 2020 roku poddano 200 banków z 26 krajów w Europie i Ameryce Północnej. PKO Bank Polski otrzymał najwyższe noty w kategoriach: bankowość online, media społecznościowe oraz komunikacja omnikanałowa. Autorzy zestawienia wysoko ocenili również PKO Bank Polski w kategoriach: aplikacja mobilna oraz online onboarding.

Pozycja lidera rankingu to zasługa prowadzonej od lat transformacji cyfrowej, która dodatkowo przyśpieszyła w czasie pandemii. Obecna strategia „PKO Bank Przyszłości” zakłada m.in. dalsze zwiększanie dostępności oraz mobilności oferty, a także jeszcze głębszą personalizację komunikacji z klientami. Bank staje się również jeszcze bardziej otwarty i innowacyjny, stopniowo zmieniając się w platformę bankową z usługami finansowymi zaszytymi w rozwiązaniach, które skupiają się już nie na samym udostępnieniu produktu bankowego, ale na umożliwieniu klientom realizacji celu – np. zakupu mieszkania, zakupu samochodu, czy rezerwacji biletu. Digitalizacja procesów z wykorzystaniem robotyzacji, sztucznej inteligencji i zaawansowanej analityki danych oraz towarzysząca jej transformacja całej organizacji stopniowo zmienia PKO Bank Polski w spółkę technologiczną z licencją bankową.

Cyfrową bankowość w PKO Banku Polskim mocno wspiera aplikacja mobilna IKO, która dwa lata z rzędu, dzięki wysokim ocenom użytkowników, została uznana za najlepszą bankową aplikację mobilną na świecie. Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła już 5 mln. Tylko w 2020 roku użytkownicy logowali się do niej 1 mld 150 mln razy, a w sumie od momentu uruchomienia IKO w marcu 2013 roku było już ponad 2,9 mld logowań. Coraz popularniejsze staje się przy tym bankowanie za pomocą asystenta głosowego udostępnionego klientom w połowie 2020 r. Aplikacja IKO stale zyskuje nowe funkcje. W minionym roku została wzbogacona o możliwość zakładania konta „na selfie”, zakładanie konta firmowego z jednoczesnym zarejestrowaniem działalności w CEIDG, sprawdzanie stanu konta w innym banku, możliwości płacenia za przejazd autostradą czy dostęp do wsparcia wideodoradcy.

Utrzymanie wysokiego tempa cyfryzacji wymaga dostępu do najnowocześniejszej infrastruktury IT. Dlatego PKO Bank Polski w 2019 roku, wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju powołał spółkę Operator Chmury Krajowej (OChK) i w coraz szerszym zakresie korzysta z dostarczanych przez nią rozwiązań chmurowych.

Bank korzysta m.in. z chmurowych środowisk testowych oraz deweloperskich, we współpracy z OChK wdrożył wirtualne stanowiska pracy dla 11 tys. doradców banku, uruchomił usługi wideo doradztwa dla firm z sektora MSP oraz udostępnił narzędzia wspierające zdalną pracę 22 tys. pracowników banku. PKO Bank Polski przygotowuje się również do kompleksowej migracji swojej architektury informatycznej do chmury i przewiduje, że najpóźniej za trzy lata kluczowe biznesowe systemy IT banku będą działały w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową. Bank chce w ten sposób zapewnić sobie i swoim klientom innowacyjne, bezpieczne i efektywne kosztowo środowisko do rozwoju.

