Szczepionki COVID-19. Niemcy znów łamią podpisane umowy

Szef KPRM: Postawa Niemiec ws. zakupu szczepionki to brak solidarności. Ten kraj sprawował prezydencję, gdy powstawała umowa

Szef KPRM komentował sytuację związaną z ograniczeniem dostaw szczepionki przez firmę Pfizer.

Przez zmianę dostaw musimy nieco spowolnić proces szczepień grupy zero. Chcemy dokończyć szczepienia wszystkich pracowników podmiotów leczniczych w lutym – powiedział. - Było to zaskoczenie dla wszystkich krajów Unii. Zostaliśmy zaskoczeni ta informacja z tygodnia na tydzień. Pfizer tłumaczy to potrzebą remontu i przeskalowania produkcji. Po to, by później móc zwiększyć dostawy – dodał.