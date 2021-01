Kaleta: chcemy ograniczyć cenzurowanie treści

W ostatnich tygodniach, w Polsce nawiązała się dyskusja o ustawie o wolności słowa w internecie - Analizowaliśmy różne działania moderacyjne dużych platform i widzieliśmy, że problem zazwyczaj dotyczy treści chrześcijańskich, konserwatywnych czy narodowych - uważa sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Sebastian Kaleta w rozmowie dla Dziennika Gazeta Prawna

Media społecznościowe są jak potężna wirtualna infrastruktura, z której większość z nas korzysta. Kiedy te portale się rozwijały, zachęcały do uczestnictwa w nich, podkreślając, że będą u nich panować wolna wymiana myśli i szacunek dla wartości demokracji zachodnich. Główni gracze social mediów szybko stali się monopolistami. Normalnie, gdy powstaje ryzyko monopolu w nowej dziedzinie dotychczas nieuregulowanej, państwo bierze się do regulacji – tak było w historii np. z branżą telekomunikacyjną czy transportową. Media społecznościowe czy internet w ogóle są dzisiaj traktowane jako podstawowe usługi, które wpływają na jakość życia. Dlatego przykład drukarza nie jest tu odpowiedni, bo o ile mogę pójść do innego, który mi ten baner wydrukuje, o tyle nie zapiszę się do innego Facebooka czy Twittera - tłumaczy polityk.