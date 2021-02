Gorsza sytuacja finansowa mikro- i małych firm

Sytuacja finansowa mikro- i małych firm pogorszyła się w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Odsetek mikrofirm wskazujących na złą i bardzo złą sytuację finansową wzrósł do 21 proc., a w przypadku firm małych do 24 proc.

Jak wynika z analizy PIE, w obu grupach przedsiębiorstw istotnie zmniejszył się odsetek oceniających sytuację finansową firmy jako dobrą lub bardzo dobrą. „W 2020 r. udział małych firm pozytywnie oceniających swoją sytuację finansową wynosił 40 proc., a rok wcześniej aż 70 proc. W przypadku mikroprzedsiębiorstw dobrze sytuację finansową oceniło 39 proc. firm, a rok wcześniej 58 proc.” - wskazali analitycy w najnowszym wydaniu „Tygodnika Gospodarczego PIE”.

Eksperci zwrócili uwagę, że sytuacja finansowa mikro- i małych firm pogorszyła się w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. „Odsetek mikrofirm (do 9 pracowników) wskazujących na złą i bardzo złą sytuację finansową wzrósł z 5 proc. do 21 proc., a w przypadku firm małych (od 10 do 49 pracowników) z 4 proc. aż do 24 proc.” - wyliczono.