Firmy się martwią. Indeks koniunktury pod kreską

W sierpniu wśród małych firm i mikroprzedsiębiorców wzrósł pesymizm, pozytywne nastroje panowały za to w średnich i dużych przedsiębiorstwach - informuje Polski Instytut Ekonomiczny. Miesięczny Indeks Koniunktury wzrósł o 1,4 pkt., ale wciąż utrzymuje się poniżej neutralnego.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) w sierpniu wzrósł m/m o 1,4 pkt. do poziomu 98,2 pkt. Nadal jednak pozostaje poniżej poziomu neutralnego (100,0), co oznacza przewagę nastrojów negatywnych wśród przedsiębiorców - poinformował w środę Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Nadal wśród przedsiębiorców przeważają nastroje negatywne. Pozytywne nastroje widać w dużych i średnich firmach, w przeciwieństwie do rosnącego pesymizmu mikrofirm i małych przedsiębiorstw - wskazała dr Katarzyna Zybertowicz z PIE.

Jak podano w komunikacie PIE, obecny MIK jest o 3,8 pkt. niższy od najwyższej tegorocznej wartości odnotowanej w lutym (102,0 pkt.). Tegoroczny sierpniowy odczyt jest natomiast wyższy o 3,4 pkt. od ubiegłorocznego, który również był poniżej poziomu neutralnego i wyniósł 94,8 pkt.

Nastroje lepsze niż w lipcu

O poprawie nastrojów przedsiębiorców w sierpniowym odczycie zadecydowała przewaga ocen pozytywnych dotyczących komponentów: zatrudnienie, wynagrodzenia i płynność finansowa oraz wzrost wskaźników m/m w przypadku pozostałych komponentów MIK: wartości sprzedaży, nowych zamówieniach, inwestycjach oraz mocach produkcyjnych.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, jedynie trzy komponenty zostały ocenione pozytywnie: zatrudnienie, wynagrodzenia i płynność finansowa, choć w przypadku płynności drugi miesiąc z rzędu odnotowano spadek.

Wyższa m/m była natomiast ocena zatrudnienia, co - jak wskazano - oznacza, że utrzymująca się nieco słabsza kondycja finansowa przedsiębiorstw nie wpływa negatywnie na poziom zatrudnienia.

To ważne, gdyż koszty pracownicze są najbardziej uciążliwą barierą prowadzenia biznesu - zauważyła Zybertowicz.

Nieznaczna poprawa wartości sprzedaży i nowych zamówień, według PIE, najprawdopodobniej wiąże się z wakacyjnym wzrostem konsumpcji. Nadal jednak obydwa indeksy nie przekroczyły poziomu neutralnego - zaznaczono.

Jak dodano, wskaźnik inwestycji w aktywa materialne i niematerialne wzrósł drugi miesiąc z rzędu m/m, ale nadal pozostaje na niskim poziomie, dużo poniżej neutralnego.

Obawy o gospodarkę

Niepokoić może wyraźny wzrost odsetka firm spodziewających się pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju w najbliższych trzech miesiącach - podkreśliła Zybertowicz.

Jak dodała, firmy są zdecydowanie bardziej optymistyczne w ocenie swojej własnej przyszłości, niż przyszłości gospodarki, a niepewność sytuacji gospodarczej martwi je obecnie bardziej niż rosnące ceny energii.

Z danych przedstawionych w MIK wynika, że przedsiębiorcy chcą utrzymywać obecny poziom zatrudnienia, mimo jego rosnących kosztów. W sierpniowym odczycie nieznacznie spadła m/m wartość wskaźnika wynagrodzenie (o 3,1 pkt. do poziomu 113,9 pkt.). Wartość wskaźnika płynność finansowa spadła (o 7,0 pkt. m/m do poziomu 114,7 pkt.), co może świadczyć o słabnącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Więcej optymizmu w usługach niż handlu

Sierpniowy MIK pokazuje przewagę nastrojów pozytywnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Nastroje pesymistyczne przeważają w przedsiębiorstwach budowlanych oraz handlowych, które odnotowały spadek wartości odczytu m/m. Pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorstw handlowych i budowlanych jest związane z niskim poziomem inwestycji, spadkiem wartości sprzedaży i liczby nowych zamówień.

Jak wynika z danych PIE, mimo wzrostu m/m wskaźnika MIK w branży TSL, również ten sektor boryka się ze niższą sprzedażą i mniejszą liczbą zamówień.

PAP/bz

