Horała: Tempo powstania CPK jak na Europę - rekordowe

Tempo budowy tak dużego lotniska jak Centralny Port Komunikacyjny jest w skali europejskiej rekordowe - powiedział w czwartek wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała

Proces inwestycyjny cały czas trwa. 2023 rok wbicie pierwszej przysłowiowej łopaty i 2027 pierwszy lot, czyli 10 lat od pierwszej decyzji do pierwszych lotów - to jest tempo rekordowe, przynajmniej w skali europejskiej. Pod jurysdykcją Unii Europejskiej tak szybko dużego lotniska nikt nie zbudował - mówił w „Radiu Gdańsk” Horała.

Podkreślił, że jest to niezwykle ambitny harmonogram i „jak na razie udaje się go utrzymać”

Horała przypomniał, że w piątek nastąpi podpisanie umowy na doradcę strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego z Portem Lotniczym Inchon z Seulu oraz podpisanie porozumienia o współpracy między rządami Polski i Korei Południowej.

W 2019 r. Inchon obsłużył 70 milionów pasażerów. Krótko mówiąc, ma know-how i kompetencje w prowadzeniu takiego dużego, międzynarodowego lotniska, którego w Polsce siłą rzeczy nie ma. W najbliższym czasie CPK będzie zamawiać i odbierać cały szereg produktów analityczno-projektowych, na czele z masterplanem lotniska. Chodzi o to, żebyśmy mieli takiego doradcę, który nam będzie wskazywał, na co zwrócić uwagę, co być może powinno być inaczej - dodał wiceminister.

Czas trwania umowy na doradcę strategicznego CPK to trzy lata.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

PAP/mt