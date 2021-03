Glapiński: Prawdopodobieństwo podwyżek stóp wynosi obecnie zero

W piątek, 5 marca odbyła się konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. NBP zorganizował konferencję w trybie zdalnym, prezes banku centralnego odpowiadał na pytania dziennikarzy przysłane drogą mailową

Adam Glapiński odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące scenariuszy możliwego wzrostu inflacji, możliwości podwyżki stóp procentowych i potencjalnych skutków umocnienia złotego, a także interwencji walutowych NBP.

Nadal prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w czasie obecnej kadencji Rady Polityki pieniężnej wynosi zero. To nadal jest sytuacja, kiedy my jeszcze nie weszliśmy na ścieżkę szybkiego dynamicznego wzrostu. […] Jeśli wyjdziemy na ścieżkę zdecydowanego, szybkiego, ustabilizowanego wzrostu, to wtedy się zastanowimy - powiedział prezes NBP.

Projekcja pokazuje, że inflacja w najbliższych dwóch latach nie będzie rosnąć nadmiernie. Cały czas będzie zgodna z celem inflacyjnym NBP - dodał Adam Glapiński. Stwierdził, że według przewidywań NBP inflacja w roku obecnym wyniesie 3,1 proc., a w 2022 r. 2,8 proc.