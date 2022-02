Glapiński: jestem kandydatem prezydenta Andrzeja Dudy na kolejną kadencję prezesa NBP

Prezydent Andrzej Duda wyznaczył Adama Glapińskiego na kandydata na kolejną kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Do tej sytuacji odniósł się prof. Adam Glapiński podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Podziękował prezydentowi za uzyskane zaufanie.

Myślę, że byłoby to korzystne dla Polski, dla polskiej gospodarki, bo umocniłoby międzynarodowe przekonanie o stabilności polskiej waluty, o stabilności polskiej gospodarki, o stabilności polityki gospodarczej prowadzonej w Polsce” - dodał.

Obecna kadencja Adama Glapińskiego w roli prezesa NBP upływa 21 czerwca 2022 r. Prezes NBP jest powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP. Kadencja Prezesa NBP wynosi sześć lat.

Jednak kiedy konkretnie mogłoby odbyć się głosowanie w sprawie powołania prezes NBP nie jest jeszcze wiadome. Wczoraj media, w tym portal wgospodarce.pl pisały o możliwości wcześniejszej drugiej kadencji prof. Adama Glapińskiego. Padało wiele argumentów przemawiających za tym rozwiązaniem.

Do najważniejszych należało właśnie wzmocnienie stabilności i gospodarczej pozycji Polski i polskiej waluty.

Padały też argumenty związane z sytuacją międzynarodową na Ukrainie. Prezes NBP odniósł się do tego zagrożenia podczas dzisiejsze konferencji.

Jest przekonany, że Polska jest absolutnie bezpiecznym krajem.

W przypadku zaostrzenia konfliktu i ewentualnej napaści Rosji na Ukrainę przygotowany jest jednak odpowiedni plan.

Mamy plany na wypadek, gdyby to dotyczyło Polski, tych planów nie ujawniamy, bo muszą pozostać tajne, między innymi dlatego, że nie ma co rozwijać scenariuszy tego, co się może zdarzyć – zaznaczył.

Groźby dotyczące Polski są ograniczone, lecz są, i tu NBP jest na pierwszej linii –podkreślił Adam Glapiński.