Lewiatan: Środki z KPO należy lokować tak, aby przyniosły zwrot

Środki inwestowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy należy lokować w projekty, które będą przynosiły najwyższy zwrot z inwestycji - powiedziała podczas poniedziałkowego pierwszego wysłuchania publicznego dot. KPO, w bloku partnerów społecznych i gospodarczych, Sonia Buchholtz z Konfederacji Lewiatan

Jeżeli na inwestycje z KPO się zapożyczamy to należałoby środki alokować tak, aby przynosiły możliwie wysoki zwrot z inwestycji, czyli aby każda złotówka, która zostanie wydana tworzyła przewagi konkurencyjne, jeżeli oddajemy oddajemy znakomitą większość budżetu do sektora publicznego to nie spełniamy tych kryteriów ponieważ fundamentalne znaczenie ma pomysł a nie sektor - powiedziała Buchholtz.