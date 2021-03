Załoga Tu-22M3 zginęła po nieplanowanym katapultowaniu

Na lotnisku wojskowym pod Kaługą zginęła trzyosobowa załoga bombowca Tu-22M3, gdy nieplanowo włączył się system katapultowania - poinformowało we wtorek ministerstwo obrony. Do wypadku doszło w trakcie przygotowań do startu

Z powodu wysokości niewystarczającej do otwarcia spadochronów trzech członków załogi podczas lądowania doznało obrażeń nie dających szans na przeżycie - oświadczyło ministerstwo obrony.

Samolot Tu-22M3 (w kodzie NATO Backfire-C) określany jest w Rosji jako bombowiec dalekiego zasięgu, choć jest o połowę mniejszy niż rosyjskie bombowce strategiczne - turbośmigłowy Tu-95 i naddźwiękowy Tu-160.

Samoloty Tu-22M3 przeznaczone są głównie do atakowania lotniskowców oraz innych dużych okrętów wojennych przeciwnika przy pomocy pocisków manewrujących z głowicami konwencjonalnymi lub nuklearnymi. Siły zbrojne Rosji dysponują około 60 takimi samolotami.

PAP/mt