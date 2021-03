Obajtek ujawnił cały swój majątek! Sprawdź co zgromadził

Portal wPolityce.pl sprawdził cały majątek prezesa Orlenu od 1998 roku do 2020 r. Daniel Obajtek pozwolił na pełny wgląd we wszystkie swoje aktywa i pasywa. Były wójt Pcimia, to inwestor. Widać to nie tylko w odważnych inwestycjach samego Orlenu, ale także w decyzjach Daniela Obajtka. Prezes Orlenu lokuje swoje pieniądze w nieruchomości. To rodzinna tradycja, ale także trend, który przejmują inni inwestorzy

Od kilku tygodni nie ustają ataki na prezesa Orlenu. Opozycja totalna i zblatowane z nią media próbują przekonać opinię publiczną o rzekomo niejasnych źródłach jego majątku. Padają zarzuty o braku transparentności. Tymczasem Daniel Obajtek postanowił odsłonić karty. I to wszystkie. Mieliśmy wgląd we wszystkie oświadczenia majtkowe prezesa Orlenu, a także w spory spis nieruchomości. Te są najważniejszą „skarbonką” Obajkta oraz jego rodziny.

W analizowaniu majątku Daniela Obajtka warto podzielić jego życie na dwa okresy. Ten do czasu opuszczenia Pcimia i lata pracy w instytucjach państwowych. Warto przedzielić te dwa okresy. Opozycyjni politycy mieszają te okresy po to, by wprowadzić opinię publiczną w błąd. Jak wyglądała więc kwestia dochodów Daniela Obajtka w latach 1998 - 2015?

Obajtka dochód netto (PIT 37 i PIT 28) w tym okresie wyniósł 1 657 000 złotych. Przyszły prezes Orlenu pożyczył w tym czasie 370 tys. złotych. W 2000 roku zaciągnął on pożyczkę hipoteczną na kwotę 60 tysięcy złotych, którą w całości spłacił w 2010 roku. Do tego dochodzą dwie pożyczki prywatne z 2002 roku na łączną kwotę 60 tysięcy złotych, które spłacił już w 2003 roku. Listę zamyka kredyt hipoteczny z 2010 roku na kwotę 550 000 złotych, który prezes Orlenu wciąż spłaca.

Obajtek otrzymał też od rodziny 243 840 złotych w postaci darowizn. Pieniądze przekazywali wtedy przyszłemu prezesowi Orlenu rodzice oraz teściowie. Razem wpływy w tym okresie wyniosły w sumie 2 270 840 zł. Oczywiście, wójt Pcimia nie „przejadł” tych pieniędzy. Odważnie inwestował je w nieruchomości. W sumie, w okresie od 1998 roku do 2015 roku zainwestował ponad połowę swoich wpływów, czyli 1 275 970 złotych.

Początkiem inwestycji w nieruchomości był rok 1998. Wtedy to Daniel Obajtek kupił działkę w Stróży za 5 tys. złotych. W 1999 przyszedł czas na zakup mieszkania w pobliskich Myślenicach, za które zapłacił 91 650. W tym samym roku nabył kolejną działkę w Stróży za 26 tys. złotych. Lata 2005 - 2013, to okres dynamicznych inwestycji w nieruchomości. Daniel Obajtek nie próżnował i wzorem swoich bliskich lokował pieniądze w tych nieruchomościach:

2005 r. 1/2 mieszkania w Myślenicach za 65 tys. złotych i 1/4 udziału w dwóch działkach w Piwnicznej (26 tys. złotych)

2006 r. Działka w Kopalinie (79 tys. zł.)

2007 Działka w Stróży (20 tys. złotych), działka w Łężkowicach (110 00 zł.)

2009 r. Działka w Stróży (12 tys. zł.)

2010 r. Działka wraz budynkiem Sasino (550.000 zł.)

2011 r. Działka w Łężkowicach (90 tys. zł.)

2013 r. Nieruchomość w Lanckoronie (215 tys. zł.)

Widać, że z biegiem lat Daniel Obajtek kupował kolejne działki w miejscowościach, w których pierwotnie inwestował. To oczywista filozofia wielu inwestorów w branży nieruchomościami.

Inwestycje po 2015 roku

Bum inwestycyjny u Daniela Obajtka rozpoczyna się w roku 2017, gdy Daniel Obajtek rozpoczyna pracę na wysokich stanowiskach państwowych. Możliwości finansowe są dużo lepsze więc przyszły prezes Orlenu inwestuje jeszcze odważniej Na poniższym wykresie widać, że wzrost dochodów łączy się z naturalnym wzrostem skali inwestycji w nieruchomości:

W latach 2016 - 2020 rósł dochód netto prezesa Obajtka. Na wzrost składały się dochody uzyskiwane wz. z umowami o pracę oraz w wyniku zaciąganych pożyczek. Ciężko jednak mówić o braku pokrycia finansowego na kolejne inwestycje. Dochód netto (plus pożyczka) w roku 2016 wyniósł 405 000 zł. Był to rok, w którym Daniel Obajtek nie poczynił żadnych inwestycji. W roku 2017 Daniel Obajtek zarobił już 1 265 000 zł. z czego zainwestował 650 tys. złotych.

Bilans lat 2006 -2020 wyniósł 6 489 000 złotych netto. Daniel Obajtek zainwestował z tej kwoty 4 436 300 złotych. Były też pożyczki. 16 sierpnia 2017 roku Daniel Obajtek pożycza od osoby prywatnej 550 tys. złotych (na 4 proc.) rocznie. Najpoważniejsze zobowiązanie prezes Orlenu zaciągnął w ubiegłym roku. Wtedy pożyczył w banku PKO SA 800 tys. złotych.

Czytaj więcej: NASZ NEWS. Daniel Obajtek ujawnił cały swój majątek! Sprawdź co zgromadził prezes Orlenu. Każdy grosz inwestował w nieruchomości

Czytaj też: Obajtek: Takiego linczu jeszcze w Polsce nie było

wPolityce/KG