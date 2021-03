Rajd Chorwacji pierwszym startem Kajto w WRC 3

Kajetan Kajetanowicz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem wracają do rywalizacji w Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC 3. Na początek załoga LOTOS Rally Team weźmie udział w kwietniowym Rajdzie Chorwacji. Polacy ponownie połączą siły z hiszpańskim tunerem RaceSeven, który będzie odpowiadał za obsługę ich Skody Fabii Rally2 Evo w najnowszej specyfikacji. Sponsorem Strategicznym trzykrotnego Rajdowego Mistrza Europy pozostaje Grupa LOTOS.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak są już gotowi na kolejny pełny sezon w Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC 3. Załoga LOTOS Rally Team powraca na najtrudniejsze i najbardziej wymagające trasy. Na pierwszy ogień – Rajd Chorwacji, czyli nowość w kalendarzu WRC. Malownicza stolica Chorwacji, Zagrzeb, ugości najlepszych kierowców świata między 22 a 25 kwietnia. Będzie to pierwsza w pełni asfaltowa impreza w WRC od Rajdu Niemiec w 2019 roku.

W tym roku ponownie zobaczycie nas w mistrzostwach świata. Staniemy do walki w kategorii WRC 3 – to obecnie najsilniej i najliczniej obsadzona kategoria dla aut Rally2. Sukces wymaga nieustannej pracy, a nieustanna praca – wytrwałości i pasji. To dzięki niej LOTOS Rally Team już od tylu lat startuje wśród najlepszych, na najtrudniejszych trasach. Przed nami siedem rund w Rajdowych Mistrzostwach Świata i w sezonie, który zapowiada się chyba jeszcze trudniejszy, niż poprzedni. Postawiliśmy na samochód, który pozwolił nam w ubiegłym roku stanąć na podium w WRC 3. Zajmowaliśmy już trzecie miejsce, byliśmy wicemistrzami. Domyślacie się zatem, czego brakuje nam do pełni szczęścia. Nie będziemy ukrywać: walczymy o mistrzostwo – zapowiada Kajetan Kajetanowicz.