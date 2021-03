Dworczyk: prawdopodobnie w maju szczepienia dla wszystkich chętnych

Minister Dworczyk podczas wtorkowej konferencji prasowej zapowiedział przystąpienie do szczepień populacyjnych. Od 12 kwietnia ruszyć mają zapisy rocznika 1962. Z każdym kolejnym dniem ruszą zapisy kolejnych roczników - Myślę, że w maju „uwolnimy” już szczepienia dla wszystkich — zapowiedział szef KPRM

Kolejne dawki szczepionek

„Dzisiaj kończymy pierwszy kwartał. Ten kwartał jest dowodem na naszą wiarygodność” - podkreślił szef KPRM. Jak dodał, zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego, udało się zrealizować cel zaszczepienia społeczeństwa 6 milionami dawek szczepionki. Jak podkreślił, od 27 grudnia, kiedy rozpoczęto proces wakcynacji, każdego tygodnia program przyspieszał, tak, żeby w drugim kwartale osiągnąć zakładaną prędkość 10 milionów szczepień na miesiąc.

Według Dworczyka dowodem na skuteczność szczepień są domy pomocy społecznej.

Widać (…), jak rośnie fala zachorowań w Polsce w czasie trzeciej fali pandemii, a jednocześnie jak opadły zakażenia w DPS-ach - tam, gdzie na samym początku zaszczepiliśmy absolutną większość pensjonariuszy. To powinno nas mobilizować do tego, żeby jak największą część populacji została zaszczepiona - podkreślił szef KPRM.

Dworczyk zastrzegł, że o ile w pierwszym kwartale największym wyzwaniem była dostępność szczepionki, teraz będzie nim wydajność służby zdrowia.

Wprawdzie cały czas nie mamy od dostawców precyzyjnych informacji co do całego kwartału, ale mamy dane dotyczące kwietnia. W kwietniu do Polski przejedzie ponad 5 milionów szczepionek - to są twarde harmonogramy przesłane nam przez producentów. Natomiast deklaracje mówią o tym, że nawet może to być 7 milionów - powiedział Dworczyk.