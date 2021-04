Zima zakończy się dzisiaj?

W piątek nastąpi poprawa pogody, będzie cieplej i słoneczniej, zwłaszcza na południu kraju – zapowiada synoptyk IMGW-PIB Jakub Gawron.

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego powiedział, że w piątek temperatura maksymalna osiągnie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do nawet 13 stopni na Dolnym Śląsku.

W południowej części kraju będzie dość pogodnie, nieco więcej chmur będzie na północy, a także na Wybrzeżu, gdzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

Odczuwalnie może być nieco chłodniej przez wiatr, wzmagający się do umiarkowanego i porywistego. „Najsilniejsze porywy wiatru będą nad morzem – do 60 km/h i na obszarach podgórskich Karpat - tam porywy nawet do 70 km/h, a wysoko w górach, Karpatach i Sudetach, to już nawet 80 km/h” – wyjaśnił Gawron.

Na przeważającym obszarze kraju będzie jednak sporo słońca. Jeszcze cieplej i pogodniej ma być w weekend.

PAP/ as/