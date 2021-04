Müller: Tarcze finansowe i antykryzysowe chronią miejsca pracy

Tarcze finansowe oraz tarcze antykryzysowe przynoszą efekty w postaci chronienia miejsc pracy; od początku epidemii, przeznaczyliśmy na nie ponad 204 mld zł, a w tym roku wypłaciliśmy już 32 mld zł z tego tytułu - poinformował w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu podczas konferencji prasowej wskazał, że Eurostat ogłosił najnowsze informacje dotyczące kwestii zatrudnienia w UE, z których wynika, że Polska odnotowała największy wzrost zatrudnienia rok do roku jeżeli chodzi o UE. „Jest to 0,8 pkt proc. w relacji rok do roku, czyli koniec 2019 do końca 2020 r.” - mówił.

Müller zwrócił uwagę, że we wskazanym okresie są dwa kraje, które odnotowały wzrost, poza Polską jeszcze Luksemburg - o 0,6 pkt proc. „W tym samym czasie niestety w całej Unii Europejskiej doszło do zmniejszenia ogólnej liczby zatrudnionych osób o 0,7 pkt proc., a dla strefy euro o 0,9 pkt proc.” - zauważył.

„Te działania, które są podejmowane przez polskich przedsiębiorców, przez polskich pracowników oraz dzięki wszystkim tarczom antykryzysowym i tarczom finansowym przynoszą efekty w postaci chronienia miejsc pracy” - powiedział.

Müller wyraził zadowolenie, że te wspólne działania przedsiębiorców, pracowników oraz rządu „pozwoliły na to, abyśmy przez ten trudny czas przeszli dużo lepiej w stosunku do innych krajów europejskich”. „Pokazując te dane widzimy, że nawet w sposób o tyle dobry, że ogólna liczba osób zatrudnionych zwiększyła się” - podkreślił rzecznik rządu.

Jak dodał, rząd zdaje sobie sprawę z tego, iż są takie sektory w polskiej gospodarce, które najbardziej cierpią z powodu epidemii. „Z tego powodu właśnie przyjmujemy kolejne tarcze finansowe i tarcze antykryzysowe” - zapewnił.

„Na ten cel już łącznie, od początku epidemii, przeznaczyliśmy ponad 204 mld zł w bezpośrednich dotacjach, w różnego rodzaju zabezpieczeniach finansowych, a w tym roku wypłaciliśmy już 32 mld zł z tego tytułu” - oświadczył rzecznik rządu.

Czytaj też: Morawiecki: Cyfryzacja i inwestycje w nowe technologie to przyszłość Polski

PAP/kp